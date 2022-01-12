快訊

年前不漲價了！「麥味登、炸鷄大獅」調漲計畫急轉彎

李靚蕾正面回應！暖心喊話王力宏：看小孩沒這麼複雜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

崔媽媽基金會去年募244萬 助205個家庭度難關

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
去年因為本土疫情爆發，三級警戒長達兩個多月，讓不少依靠日薪工作、零工維生的弱勢家庭生計受影響。圖／報系資料照
去年因為本土疫情爆發，三級警戒長達兩個多月，讓不少依靠日薪工作、零工維生的弱勢家庭生計受影響。圖／報系資料照

去年因為本土疫情爆發，三級警戒長達兩個多月，讓不少依靠日薪工作、零工維生的弱勢家庭生計受影響。為此，崔媽媽基金會從去年六月發起為期「租金紓困募資計畫」，至今募集到244萬餘元，幫助205個家庭度過難關。

根據崔媽媽基金會統計，該計畫在大眾單筆捐款部分，總計募得145萬餘元，另基金會自行籌措提撥了119萬餘元，總計有239個家庭提出申請，最後通過審查補助205個家庭，其中以北市家庭居多，約31.8％，其次是新北20.5％、台中15.9％、桃園7.53％、台南6.28%。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡表示，為了解決租屋黑市等問題，目前持續推動修法中，去年底已和雙北消保官討論過，今年農曆春節過後，也將持續拜會各黨派立委，並提出民團的修法版本，包括針對目前租屋條例的限制缺了行政裁罰的罰則這部分做補權外，另也希望透過修法建立租屋糾紛處理管道，且透過稅制改革，讓租屋市場透明化。

呂秉怡表示，儘管修法不見得一次就通過，畢竟關鍵還是行政部門提出自己的修法版本，不過還是會持續關心，希望促成社會討論，進而帶動執政黨修法。

呂秉怡也提到，過去崔媽媽基金會最早一開始是在做社區總體營造，所以主管機關是北市文化局，去年底則是正式轉型社會福利基金會，專注在居住扶助、公共政策倡議這一塊，因此主管機關也改為社會局，未來也會持續在若是居住服務這一塊持續深耕。至於原本的崔媽媽蝸牛租屋公司，則是聚焦在租屋的社會企業服務。

北市 桃園

延伸閱讀

議員指接種站太少 北市規劃醫院診所可預約施打

大轉彎！退場條例擬開放私校退場後財產歸私 教團反彈

淡信基金會助弱勢兒童 攜手家扶購衣送暖

議員質疑北市疫苗量能六都倒數 蔡炳坤：北市反應最快

相關新聞

曾文生強勢主導無效 三接外推恐影響觀新藻礁決議再審

環評專案小組今天審查三接外推方案第二次環差初審，環評委員認為，即使外推方案較原方案佳，但三接開發案無論如何都會影響藻礁生...

育嬰留停彈性放寬、津貼提高 勞部：男性申請人增6成

全力催生、打造友善育兒環境！總統今公布修正「性別工作平等法」及「就業保險法」條文，將來「陪產檢及陪產假」增加為7天，雙親...

【悲哀台灣牛／下】「感謝你耕作20多年…」 退休牛專人服侍 主人當送行者

台灣早期務農種稻靠老牛辛苦耕作，隨著耕作機械化後，傳統牛耕已漸不復見，老農陸續凋零，耕牛逐漸減少，牛漸漸沒人要飼養。台南市政府在11年前成立「老牛的家」，搶救瀕臨消失的台灣老耕牛，使老牛老有所終，老牛有專人照顧，再也不用工作，市府農業局還編制3人負責照顧、導覽。

崔媽媽基金會去年募244萬 助205個家庭度難關

去年因為本土疫情爆發，三級警戒長達兩個多月，讓不少依靠日薪工作、零工維生的弱勢家庭生計受影響。為此，崔媽媽基金會從去年六...

Klook精選五大春節團圓體驗 打造獨特過節氛圍

春節正是跟家人團圓膩在一起的日子，今年春節連假有整整九天，除了年夜飯、打牌追劇或到親朋好友家拜年串門子，不妨好好運用這9...

非洲豬瘟疫區擴散 海關年前加強查驗嚴防破口

非洲豬瘟疫區擴散，泰國等地也淪陷，關務署表示，年前將提高查驗比率，努力阻絕疫情於境外，呼籲民眾切勿寄送或攜帶豬肉香腸、月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。