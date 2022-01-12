崔媽媽基金會去年募244萬 助205個家庭度難關

去年因為本土疫情爆發，三級警戒長達兩個多月，讓不少依靠日薪工作、零工維生的弱勢家庭生計受影響。為此，崔媽媽基金會從去年六月發起為期「租金紓困募資計畫」，至今募集到244萬餘元，幫助205個家庭度過難關。

根據崔媽媽基金會統計，該計畫在大眾單筆捐款部分，總計募得145萬餘元，另基金會自行籌措提撥了119萬餘元，總計有239個家庭提出申請，最後通過審查補助205個家庭，其中以北市家庭居多，約31.8％，其次是新北20.5％、台中15.9％、桃園7.53％、台南6.28%。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡表示，為了解決租屋黑市等問題，目前持續推動修法中，去年底已和雙北消保官討論過，今年農曆春節過後，也將持續拜會各黨派立委，並提出民團的修法版本，包括針對目前租屋條例的限制缺了行政裁罰的罰則這部分做補權外，另也希望透過修法建立租屋糾紛處理管道，且透過稅制改革，讓租屋市場透明化。

呂秉怡表示，儘管修法不見得一次就通過，畢竟關鍵還是行政部門提出自己的修法版本，不過還是會持續關心，希望促成社會討論，進而帶動執政黨修法。

呂秉怡也提到，過去崔媽媽基金會最早一開始是在做社區總體營造，所以主管機關是北市文化局，去年底則是正式轉型社會福利基金會，專注在居住扶助、公共政策倡議這一塊，因此主管機關也改為社會局，未來也會持續在若是居住服務這一塊持續深耕。至於原本的崔媽媽蝸牛租屋公司，則是聚焦在租屋的社會企業服務。