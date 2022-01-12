育嬰留停彈性放寬、津貼提高 勞部：男性申請人增6成

全力催生、打造友善育兒環境！總統今公布修正「性別工作平等法」及「就業保險法」條文，將來「陪產檢及陪產假」增加為7天，雙親可同時申請育嬰留職停薪及津貼，施行日期由行政院另訂。勞動部官員指出，去年7月起，已先一步放寬育嬰留薪時間可少於6個月、提高育嬰津貼，觀察數據變化，去年7月到11月底止，與前年同期比較，申請育嬰留停的整體人數成長33.56%，其中男性增幅達59.74%，申請未滿6個月育嬰留停人數也增加71.25%，男性申請人增幅更高達129.36%。

勞動部條平司司長黃維琛說明，這次修法將「產檢假」及「陪產檢及陪產假」由5日修正為7日，新增2日的薪資費用，考量企業負擔能力，全部由中央政府補助，此外，為鼓勵父母共同陪伴子女成長，新規定讓雙親可以同時申請育嬰留職停薪，搭配就業保險法新修正條文，雙親也可同時請領育嬰津貼，彈性工作時間協商適用放寬，則可導引事業單位讓受雇者有更大使用彈性。

由於勞動部已在7月先修正「育嬰留職停薪實施辦法」，放寬讓育嬰留停時間可少於6個月，但每次不得低於30天，少於6個月的育嬰留停至多可申請2次，同時增訂「育嬰留職停薪薪資補助要點」，將育嬰留停津貼提升至月投保薪資的8成。

黃維琛表示，放寬育嬰留停彈性、提高津貼，都讓雙親申請育嬰留停的人數增加，自去年7月統計至11月底，申請育嬰留職停薪的人數為4萬847人，比前年同期增加了1萬264人，增幅33.56%，其中，申請育嬰留停的男性增幅59.74%，女性也增加了27.53%，男性增加特別顯著。

黃維琛說，開放也能申請未滿6個月的短期育嬰留停，也提高雙親使用育嬰留停的意願，以未滿6個月的申請量來看，去年7月到11月止，比前年同期增加了71.25%，尤以男性最明顯，增幅高達129.36%，增加了一倍之多，女性增幅也有58.05%。

他分析，先前育嬰留職停薪期間以6個月為原則，有些家長放不下工作，也考慮生計、家務分工等因素不敢請，從去年7月後的數據來看，放寬育嬰留停彈性與提高津貼後，促使一些家長放膽請育嬰假了。

勞動部進一步表示，配合性別工作平等法修正，目前已著手研訂相關子法及措施，新規定施行日期將由行政院另訂。