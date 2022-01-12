曾文生強勢主導無效 三接外推恐影響觀新藻礁決議再審

環評專案小組今天審查三接外推方案第二次環差初審，環評委員認為，即使外推方案較原方案佳，但三接開發案無論如何都會影響藻礁生態，且外推突堤效應可能導致大潭藻礁鄰近的觀新藻礁出現淤沙現象，不利生態保育，決議補正再審。

今天閉門會議上，不少環評委員同意此案可送環評大會審查，但也有委員認為此案受到全國矚目，有必要更為審慎，中油應該提出大潭藻礁、觀新藻礁完整的淤沙模擬分析，再做一次小組審查。

不過，經濟部次長曾文生在閉門會議上強勢主導議題走向，甚至自行建議中油補充的淤沙模擬分析報告，可以直接在環評大會上審查即可。在環評委員的堅持下，最後才決議補正再審。

今天中油兩名委外學者甚至在閉門會議期間，自行衝進會議室解釋淤沙問題，讓在場人士相當傻眼，雖然一度遭到會議主席簡連貴要求離席，但簡連貴後來又同意中油委外學者可進入說明。

環評委員張學文表示，三接外推方案對海岸生態影響雖然降低，但仍會產生影響，且北海堤建立後，西南潮流速度變小，可能造成大面積的突堤效應，在東北季風來時，沙子容易沈積在波浪較小的地方，可能就會影響到觀新藻礁的生態，應該加強積沙的影響。

環評委員范光龍說，曾到台北港、高雄港、台中港現勘，發現中油防止油汙擴散的能力非常需要加強，三接外推增加經費100多億元，卻沒人檢討為何花這麼多錢，應該要組織強大的團隊監督環境，才對得起納稅人。

海洋委員會海洋保育署黃向文也說，台灣周邊船舶活動很多，天氣也不太穩定，澎湖吉貝海域前陣子才有一艘外籍船因為失去動力而擱淺，衝擊沿岸珊瑚礁，三接外推的施工海域面積範圍更大，船隻可能很多，中油要預為因應措施。另外，去年中油大林煉油廠在高雄港外海發生油汙洩漏事件，中油對於油氣輸送過程要有更多對策，避免海洋汙染。