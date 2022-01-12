疲倦、血尿小毛病？30多歲教師竟是罹患晚期腎臟腫瘤

30多歲陳姓男老師因疲倦、血尿等症狀而就醫，檢查後意外發現腎臟腫瘤，且為腎細胞癌第三期。雖然接受手術移除腫瘤組織，但追蹤一年後發現癌細胞復發轉移至肝臟，接受傳統標靶藥物治療，無奈治療三個月後腫瘤體積不減反增，且出現腹瀉、手腳破皮等副作用。

奇美醫院泌尿腫瘤科主任劉建良表示，腎臟位於人體深處，初期較無明顯症狀，病患多透過健檢或因肝膽問題進行超音波檢查時，才被診斷出腎癌。部分患者則因血尿、腰背疼痛、疲憊、食慾下降等症狀就醫，這時便多已比較晚期，不僅嚴重影響生活，治療過程也相當辛苦。

劉建良說，第一期腎癌為腫瘤小於7公分，切除腫瘤時，多會盡可能保留腎臟；第二期腫瘤較大，可能考慮全腎切除；第三期侵犯範圍更廣，若已發生遠端轉移則屬於為第四期，較晚期病患需先評估是否適合開刀，然後再給予患者全身性藥物治療來控制病情。

至於藥物部分，則傳統藥物、標靶治療，或合併免疫治療，相較於傳統治療方式，後兩者的療效較佳，但礙於國內健保規定，部份藥物仍須自費。

劉建良指出，根據國外研究，新一代標靶與傳統標靶做比較，無論在無惡化存活時間以及整體反應率都有明顯提升，在第三期臨床試驗發現，高達80%病患腫瘤明顯縮小，甚至消失，整體效果更好，近年許多醫師專家建議將新一代標靶從第二線提升至第一線使用，以幫助更多的患者。

2021年12月起，治療晚期腎癌的新一代標靶藥物已正式納入健保給付，且能在第一線接受治療。劉建良說，以往病患需等一線傳統標靶失效後才能於二線使用健保給付的新一代標靶藥，但此時病患狀況通常較差，現在健保核准可用於一線治療，只要符合適應症，以專案申請通過即可使用，減少患者經濟負擔的顧慮。

以陳姓老師為例，在醫師建議下，透過專案申請新一代的標靶藥物，用藥後病情獲得控制，腫瘤明顯縮小，大幅改善生活品質。

劉建良表示，早期腎臟癌患者開刀後存活期五年、十年都不是問題，即使晚期轉移，只要轉移部位能開刀切除，在積極接受治療的情況下，也有不錯的治療成效，患者切勿輕言放棄，積極就醫，與醫師溝通，選擇最適合治療方式。

至於癌友接受標靶治療時，常出現腹瀉、疲勞等副作用，劉建良表示，除了需要家屬協助，醫師也會針對不同的症狀，調整用藥劑量、服藥時間、頻率，以降低副作用。