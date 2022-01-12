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造福南部癌友 高醫、瑞寶生醫斥資打造細胞治療研究室

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高醫和瑞寶生醫攜手斥資近億元，打造南部首家大規模細胞治療實驗室，高雄市長陳其邁（左四）出席。記者林巧璉／攝影
高醫和瑞寶生醫攜手斥資近億元，打造南部首家大規模細胞治療實驗室，高雄市長陳其邁（左四）出席。記者林巧璉／攝影

高醫和瑞寶生醫攜手斥資近億元，打造南部首家大規模細胞治療實驗室，推展細胞治療基礎研究、臨床應用等，占地132餘坪，設有5間標準實驗室，每間都有6台無菌培養箱，可同時培養24組病人檢體。今天高雄市長陳其邁出席實驗室啟用典禮。

陳其邁說，自己今天是當證婚人，看到高醫、瑞寶兩強合作，這是高雄人的福氣。瑞寶生醫是仁寶電腦子公司，近年來投入生技產業，推動生技醫療。

高醫校長楊俊毓表示，細胞治療是新興醫療領域，但過去多數研究中心、實驗室都在中、北部，細胞治療黃金時間是6至8小時，2019年高醫和瑞寶就簽署合作合約，斥資近億元打造符合GTP實驗室，未來將可造福南部癌友，癌症免疫細胞療法。

高醫細胞治療暨研究中心主任劉益昌說明，細胞治療常用於癌症、中風、皮膚等治療，尤其是在現行醫療下無法解決的癌症狀況。前年4月更首度以細胞治療第四期乳癌患者，目前病患恢復情況良好，後續仍須持續追蹤病況。

細胞治療是從人體取得活細胞，經由研究、調整後再注入人體，藉此取代、修復受損的疾病組織，達治療疾病功效。近期也成為癌症、中風等疾病的新興治療領域。高醫在前年4月成立細胞治療暨研究中心。

仁寶副董事長暨瑞寶生醫董事長陳瑞聰表示，生技產業是下一個護國神山，很開心高醫在十多個廠商選中瑞寶，而仁寶近年也投入智慧醫療等領域，希望未來跟高醫能有更多合作。

高醫和瑞寶生醫攜手斥資近億元，打造南部首家大規模細胞治療實驗室，高雄市長陳其邁（右三）出席。記者林巧璉／攝影
高醫和瑞寶生醫攜手斥資近億元，打造南部首家大規模細胞治療實驗室，高雄市長陳其邁（右三）出席。記者林巧璉／攝影

高醫 癌症 生技

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