2021國旅熱門目的地 台北冠軍苗栗人氣竄升

旅遊業者KKday今天公布國旅洞察報告，台北市獲得2021全年度國旅熱門目的地冠軍，新竹縣市、宜蘭縣則分別拿下亞軍、季軍，國旅人氣竄升目的地前3名依序為苗栗縣、基隆市、高雄市。

旅遊業者KKday今天發布新聞稿公布國旅洞察報告，根據台灣市場全站旅遊體驗商品的綜合數據，2021年國旅熱門目的地前10名依序為台北市、新竹縣市、宜蘭縣、花蓮縣、南投縣、台南市、新北市、澎湖縣、台中市及屏東縣。

KKday表示，若與2020年相較，國旅人氣竄升目的地前5名則為苗栗縣、基隆市、高雄市、嘉義縣市、屏東縣，分析是因為各自在豪華露營、戶外體驗、都會旅遊、自然景區、水上活動等體驗耕耘有成，獲得消費者青睞。

2021年的最受旅客歡迎的商品部分，KKday指出，前5名依序為票券類、離島旅遊、飯店度假、一日二日遊、戶外露營，若進一步探究消費者的回購行為，發現離島、飯店度假、交通類體驗旅客在站上的回購頻率最高，最受歡迎回購商品則是Xpark都會型水生公園門票。

另外，KKday同時也宣布，即日起至1月21日，消費者只要線上支付新台幣1元，並分享個人旅遊傲人成績、附上美照後，就有機會拿到1年份、新台幣3萬6000元的旅遊金。