2021國旅熱門目的地 台北冠軍苗栗人氣竄升
旅遊業者KKday今天公布國旅洞察報告，台北市獲得2021全年度國旅熱門目的地冠軍，新竹縣市、宜蘭縣則分別拿下亞軍、季軍，國旅人氣竄升目的地前3名依序為苗栗縣、基隆市、高雄市。
旅遊業者KKday今天發布新聞稿公布國旅洞察報告，根據台灣市場全站旅遊體驗商品的綜合數據，2021年國旅熱門目的地前10名依序為台北市、新竹縣市、宜蘭縣、花蓮縣、南投縣、台南市、新北市、澎湖縣、台中市及屏東縣。
KKday表示，若與2020年相較，國旅人氣竄升目的地前5名則為苗栗縣、基隆市、高雄市、嘉義縣市、屏東縣，分析是因為各自在豪華露營、戶外體驗、都會旅遊、自然景區、水上活動等體驗耕耘有成，獲得消費者青睞。
2021年的最受旅客歡迎的商品部分，KKday指出，前5名依序為票券類、離島旅遊、飯店度假、一日二日遊、戶外露營，若進一步探究消費者的回購行為，發現離島、飯店度假、交通類體驗旅客在站上的回購頻率最高，最受歡迎回購商品則是Xpark都會型水生公園門票。
另外，KKday同時也宣布，即日起至1月21日，消費者只要線上支付新台幣1元，並分享個人旅遊傲人成績、附上美照後，就有機會拿到1年份、新台幣3萬6000元的旅遊金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言