過年輕鬆吃！老媽家3款水餃、嚕嚕姑滷6種滷味簡單上桌

農曆春節將至，除了傳統的大魚大肉料理外，有著招財好運意義的「水餃」，以及方便上桌、適合守歲解饞的「滷味」，也都是許多家庭必備的美味。以拌麵為招牌的「老媽家」，本次推出3種口味的水餃產品，而「嚕嚕姑滷」則推出集結6種滷味的春節禮盒，增添餐桌精彩度。

許多人在新年會品嚐象徵「元寶」的水餃。繼去年冬天推出胡椒豬肚雞、香辣沙鍋菜之後，「老媽家」今年應景推出3款手工水餃產品，均標榜使用與各大餐廳同等級的高品質台灣豬前腿肉、腹脅肉為原料，打造出肥瘦合度的水餃內餡。其中「老媽家泡椒豬肉高麗菜水餃」，使用獨門的四川泡椒，降低辣度後帶出微酸微辣的川式風味，不用沾醬也能突顯食材原味；「老媽家鮮蝦豬肉高麗菜水餃」則是使用通過安全檢測的白蝦為主角，整顆水餃的蝦肉含量達80%；至於「老媽家高麗菜豬肉水餃」所使用的高麗菜，也通過380項農藥檢測，並透過低溫急速冷凍，保有高麗菜的爽脆口感。

目前3款水餃已於全聯、momo、官網等不同通路開始販售。「老媽家泡椒豬肉水餃」每包20入，全聯促銷價158元、電商平台促銷價198元；「老媽家鮮蝦高麗菜豬肉水餃」全聯促銷價178元、電商平台促銷價218元；「老媽家豬肉高麗菜水餃」全聯促銷價138元、電商促銷價168元。

由富帝國際食創FOODINNOVA攜手藝人海裕芬所推出的冷凍食品「嚕嚕姑滷」，今年迎春推出「笑禮藏飽」滷味禮盒。禮盒中集結「干什麼東西」（伯爵茶香滷豆干）、「豬椒你聽話」（花椒香麻辣滷豬耳）、「酒雞BUY啦」（家傳酒香滷雞翅）等招牌產品，並且還有全新的「真是愛計較」（秘製醬香滷雞腳）、「肚你最帶種」（花椒香麻辣滷牛肚）與「杏我就大發」（蔥蒜香杏鮑菇花生），同樣延續充滿幽默感的品名，增添品嚐時的樂趣。