活得久不等於活得健康，對抗長壽風險成首要任務

才剛過50歲生日的蔡先生，平時保有運動習慣，自覺體況相當不錯，假日總是帶著家人與三五好友一同騎車健身，直到有天車友告知膝關節出現問題須進行手術而無法參與活動，這才驚覺自己與這群好友都已屆退休年限，除了健身習慣外更應為高齡後未知的健康狀況做準備，未來才不怕生大病小病造成家人的負擔，還可能拖累自己的人生計劃…

面對身體機能不如以往，中年族群需要防患未然，以免意外來臨時措手不及。 圖／Shutterstock圖庫

2022年開場，全球新冠肺炎疫情再度肆虐，喚起人們的健康危機意識，然而，對於40、50歲的中年族群來說，最深刻的隱憂除了新病毒對健康的威脅，高齡後面對健康危機時，龐大的醫療開銷可能負擔不起。

據報導指出，45～59歲處於許多疾病的好發期，像癌症、腦中風等，為人生帶來許多不安定的危機【註1】；其中，蟬聯39年10大死因榜首的癌症，更是中高齡族群的健康公敵，有8成6的死亡人口發生於55歲以上族群。面對諸多健康風險，中年族群應盡早規劃高齡後保單，並時時檢視保障是否足夠，退休後才能安心享受。【註2】

國人壽命延長！布局高齡後保險降低長壽風險國人平均餘命年年提升，但活得久不代表活得健康，據衛福部統計，國人「不健康餘命」平均高達8.4年【註3】；另外，依國健署調查指出，超過5成的熟齡族至少患有3項以上的慢性病，如高血壓、白內障、心臟病等，容易造成身心諸多困擾。因此，若無相對應的醫療保障，高齡後得不到高品質的醫療服務，反倒讓長壽成為人生苦痛【註4】。康健人壽說明，終身醫療險的布局永遠不嫌晚，任何時機都是為退休人生打下保障基礎的好時機，繳完一定期限後，即擁有終身醫療保障。

國人平均不健康餘命高達8.4年，活得久不代表活得健康。 製圖／張辰方

康健人壽分析，隨著高齡化的趨勢，未來熟齡族的醫療開銷可能會大幅增加，若不幸罹患重病，費用可能更可觀。以罹癌為例，平均一年花費約新台幣50萬元【註5】，包括現今常見的治療方式如化療、放療、標靶藥物、手術、免疫療法等，然而，並非每一項都能以健保完全支付，自費起來十分昂貴，甚至遠超過一般家庭的經濟能力，不禁令人感嘆，口袋不夠深的人連生重病的「本錢」都沒有！

尤其，有些病症隨年齡增長而漸漸浮現，因此，在不同人生階段要記得加強保障。例如，中年規劃醫療險時，除了考量罹患重病的風險，更要針對熟齡常見的病症，像嚴重阿茲海默氏症、嚴重巴金森氏症等替自己強化健康防護網。此外，也要考量到長照花費等醫療開銷，才能透過完善的保單規劃分擔自己和家人的經濟壓力，讓保險發揮及時雨的功用。

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規劃全家保險 別忘替經濟支柱加強保障事實上，保險的觀念早已深植國人心中，許多人手中不只持有一張保單，但保單多不等於保障充足，康健人壽舉出國人買保險的常見盲點，很多中年族群規劃保險時會先替小孩投保，再幫父母投保，就是沒有幫自己加強保障，認為自己正值身強力壯，離疾病還很遠。

然而，45-54歲的中年族群往往是家庭經濟支柱，肩負養家與顧家重責，萬一哪天倒下來，家庭將面臨重大衝擊。因此建議中年族群最好趁著有穩定收入、身體健康狀況良好，優先為自己規劃充足保障，為家庭撐起一把堅實的防護傘，否則，等到健檢出現紅字時才要投保，保險公司很可能會拒絕納保。

因此，中年就該開始布局退休後的人生，提早準備高齡後的醫療險，並依據每個人生階段，適時調整保單。許多人認為退休後的保險就退休後再添購即可，但事實上，繳保費最好趁自己有工作、有收入時超前部署，才能讓自己高齡後更無憂，也避免付不出保費的情形。

「保險不是買了就好」保單健檢不能省！除了趁年輕把保障做好做滿，轉嫁長壽風險，保險規劃不可缺少的一步，就是每2年要定期檢視自己和家人的保單，讓保障與時俱進。

康健人壽提醒民眾，保險絕不是買來放著就好。當保費負擔讓自己覺得吃力，或是買了很多人情保單，也要檢視是否購買了重複的保障。此外，凡邁入人生新的階段，像是轉職、結婚，也都需要重新檢視保單，以便因應不同的需求和責任，確保每個階段的保障完善，讓保險發揮最大的功能。

隨著醫療科技日新月異，諸如治療癌症的標靶新藥、免疫療法、達文西手臂微創手術推陳出新，但這些新項目往往所費不貲，健保也未必給付，若希望採用先進的醫療科技，便有賴醫療險的支應。然而，過去的保單未必能給付新療法或新醫材等項目，因此，定期做保單健檢的步驟千萬不能少。康健人壽提供免費保單健檢服務，只需1分鐘完成線上基本資料填寫，即有專人說明健檢結果，唯有補足保障缺口，才能在關鍵時刻給自己及時保障，避開長壽帶來的風險，讓退休生涯更安心，能堅定地實踐期待已久的人生目標。

【參考資料】：【註1】聯合新聞網元氣網報導【註2】衛福部歷年統計資料【註3】衛福部資料：國情統計通報【註4】衛福部國民健康署資料 【註5】經濟日報報導