韭菜水餃、餡餅冷凍包 清水、大安農會推新品

台中市政府農業局輔導大安區農會畜產品結合農產品的新創開發，大安區農會和清水區農會今天在飛天豬餐館舉辦韭菜豬肉水餃及韭菜豬肉餡餅的新品上市發表會，二區農會特色農產品結合推出的美食，要再創農民商機。

近期疫情升溫，這次推出的水餃及餡餅是家中很常見且方便料理的產品，大安區農會將自家生產的產銷履歷豬肉結合全台灣各地優質的農產品，生產出安心美味的產品供消費者買回在家就可以料理食用。

今天的發表會由大安區農會總幹事蔡建宗及清水區農會總幹事顏秋月共同主持新品上市說明會，一口咬下，韭菜的香濃辛辣味包覆在豬肉內。

韭菜水餃及餡餅內的豬肉來自大安區肉品市場從拍賣、屠宰、分切到加工的冷鏈一元化生產，豬隻屠宰後立刻送入0到2℃預冷室降溫，於15℃環境下手工剔除豬肉筋膜，處理完成後送至-45℃急速冷凍庫冰存，全程低溫控制保持最佳鮮度。

清水區農會總幹事顏秋月表示，清水是台灣生產韭菜相當重要的產區之一，清水與大安一樣鄰近海邊，海風照拂且大甲溪優質水源讓土壤肥沃，種出來的韭菜風味相當濃厚，清水種植韭菜歷史悠久，民國37年開始韭黃的種植技術，是在地重要且有特色的產業。

大安農會總幹事蔡建宗表示，大安區肉品市場的研發團隊持續開發農產品結合畜產品的新產品，除可增加農產品的新用途外，期望可解決農產品量多價崩的情形，創造農民的價值。