防疫食材入年菜！佳里奇美醫院推薦6技巧吃澎派又健康

虎年將至，傳統年菜健康陷阱多，經常搭配勾芡、高油脂的湯品與高糖飲料、零食，年後往往不自覺成了「大腹翁」或「小腹婆」；加上本土疫情爆發滿一年，如何增強「免疫力」成為最關切的話題，佳里奇美醫院營養科營養師莊雅祺推出6道春節應景健康年菜，提供準備年菜的6大技巧，結合防疫概念食材吃得健康！

6道年菜為鴻運當頭鮭魚捲、虎來福來虎咬豬、龍鳳八寶燴食蔬、虎氣人蔘煲雞湯、福惠蓮子銀耳湯、歲月淨好牛蒡茶；莊雅祺表示，疫情來勢洶洶，國民健康署建議增加蔬果攝取可增強抵抗力，其中膳食纖維可幫助腸道好菌生長停留，維持腸道健康，增強對伺機入侵病菌的抵抗力；而植化素則具有抗發炎等活性，簡而言之就是多吃蔬菜！

虎年到來，特別搭配台灣小吃-虎咬豬(刈包)，以油脂含量較低的里肌肉予嫩煎，搭配清甜生菜、洋蔥、番茄，佐以少許塔塔醬（或油醋醬），並以南瓜堅果饅頭或全榖饅頭取代傳統刈包皮，美味又健康！

莊雅祺準備的防疫養生茶是「牛蒡」！膳食纖維含量為花椰菜的3倍，促進排便順暢，纖維中所含的菊糖（菊苣纖維）為腸道益生菌的重要養份，幫助益生菌叢蓬勃發展，提升免疫力。

莊雅祺根據衛生福利部國民健康署的參考資料，提供民眾6項技巧： 技巧1、全榖雜糧多選原態建議選擇「維持原態」的全榖雜糧類，如糙米、全麥麵、芋頭、南瓜、山藥及紅豆等。 技巧2、天然尚好減少加工菜色選擇建議以脂肪含量較低的鮮蝦、海參、花枝、牛腱肉、雞肉等，取代蹄膀、東坡肉等。 技巧3、蒸煮涼拌搭配堅果菜色盡量選擇蒸、煮、涼拌等佳餚，避免油炸、糖醋、燴等菜色，或是挑掉炸衣，以減少攝取過量油脂。 技巧4、多添蔬菜補足纖維，選擇年菜時，建議可準備新鮮蔬菜，適量加入肉品或湯品年菜中，不但增加膳食纖維，且可增加飽足感。 技巧5、當季水果大桔大利建議以當季新鮮水果（如柑橘、小番茄、葡萄、蓮霧、草莓）取代過年常吃的芒果青、水果風味軟糖、牛軋糖等零食。 技巧6、多喝開水無糖飲料因含糖飲料中添加大量糖，使用的配料（粉圓、芋圓、粉條、布丁等）也多含有糖分，建議多以白開水、無糖飲品或原味乳（鮮乳、原味保久乳、優酪乳等）取代含糖飲料。

佳里奇美醫院長周偉倪（中）推薦6道春節應景健康年菜，結合防疫概念食材，過年吃澎派又兼顧健康。記者吳淑玲／攝影