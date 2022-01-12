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她肺動脈栓塞休克 葉克膜搭抗凝血療法及時救命

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
85歲邱姓老婦人嚴重肺栓塞缺氧休克，苗栗市大千綜合醫院醫護團隊裝葉克膜搭配抗凝血療法康復，她彷彿重生，醫護團隊今天特別辦理慶生會。圖／大千綜合醫院提供
85歲邱姓老婦人嚴重肺栓塞缺氧休克，苗栗市大千綜合醫院醫護團隊裝葉克膜搭配抗凝血療法康復，她彷彿重生，醫護團隊今天特別辦理慶生會。圖／大千綜合醫院提供

85歲邱姓老婦人上個月嚴重肺栓塞缺氧休克，急診經苗栗市大千綜合醫院醫護團隊緊急心肺復甦術（CPR）救回，立刻裝上葉克膜，搭配抗凝血療法，住院20多天康復，她彷彿重生，醫護團隊今天特別辦理慶生會。

邱老婦人去年12月14日因呼吸急促不適，家人送她到大千就醫，到達急診室時因缺氧休克，醫護團隊CPR搶救，並立刻裝上葉克膜穩定狀況，經電腦斷層檢查，診斷為嚴重肺動脈栓塞，醫護以葉克膜搭配抗凝血療法，順利溶解血塊，她加護病房住了20天，轉普通病房3天，1月7日出院。

大千醫護團隊今天為邱老太太辦理慶生會，苗栗縣副縣長鄧桂菊到場致贈營養品，一同祝賀她平安健康出院，家人非常感謝大千醫療團隊的即時搶救，大千心臟外科主任楊智鈞表示，肺動脈栓塞是很嚴重的疾病，可能導致急性缺氧、休克與急性心臟衰竭，若有下肢血腫、水腫或深靜脈栓塞的症狀，務必要盡早就醫接受治療，以防演變成肺動脈栓塞影響健康。

楊智鈞指出，肺動脈栓塞主要發生的原因是下肢靜脈栓塞的血塊，透過血液流動到達肺部，就形成肺動脈栓塞，一般初次發生肺動脈栓塞時，需服用抗凝血藥物3至6個月，反覆發作的病人至少要吃1年以上，停藥會有復發的風險，邱老婦人過去曾發生肺栓塞，但服用3個月的抗凝血藥物就停藥，復發症狀更嚴重。

肺栓塞造成休克時，血塊多是較大的，使用抗凝血劑治療時，需要約3到5天的時間溶解血塊，葉克膜扮演穩定病人心肺狀況的關鍵角色，待血塊溶解、心肺功能恢復後，就能移除葉克膜，邱老婦人裝了3天葉克膜成功救命。

葉克膜 CPR 苗栗縣

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