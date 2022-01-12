三接外推環差今攻防 中油堅持留北海堤棧橋不願推更遠

環保署今天下午2時舉辦觀塘三接外推方案環境影響差異分析報告第二次初審，去年10月首度初審時，環評委員擔心北海堤棧橋可能壓到藻礁，要求思考保留必要性，另要研擬「再外推」的可行性。不過今天中油仍堅持留下北海堤棧橋，更稱現在的「外推方案已是調整極限」。

為反制珍愛藻礁公投，經濟部去年提出三接外推方案，工業港再外推455公尺，總計離岸1.2公里，聲稱可完全避開潮間帶藻礁，航道、迴船池不浚挖，取消21公頃外海填區。去年10月初審，所有環評委員建議「補正再審」，尤其北海堤棧橋可能壓到藻礁，委員也認為可評估再往外推的可行性，經濟部允諾再思考有無調整空間。

今天下午環評專案小組舉辦第二次初審，經濟部次長曾文生出席，再度親自「坐鎮」，中油率先報告開發內容，強調三接外推可達到供電穩定、藻礁保護等雙贏局面，經過鑽孔岩芯，並未在北海堤發現藻礁與珊瑚礁岩，且若沒有北海堤，橋址波高將增加，棧橋樁頂要增高，但目前橋墩已打樁完成，工程進度65%，考量未來氣候變遷，波高變化可能影響棧橋安全性，因此仍堅持保留北海堤。

中油更強調，現在的「外推方案已是調整極限」，北防波堤距離工業港邊界只有50公尺，採沉箱形式，而沉箱基礎拋石寬約30公尺，外推方案已經臨近工業港邊界，棧橋沒有再延伸的可行性；若外推再延伸100至150公尺，不但超過工業港報編範圍，且水深也會超過30公尺，不確定因素增加，影響供氣期程。

台灣蠻野心足協會、藻礁公投推動聯盟今天也提出五大訴求，要求納入環說書或環評結論。第一，三接外推通過環差之前，海域工程應該先停工；第二，信守公投前「三接不浚挖、不造地、不破壞生態」的承諾；第三，若違反承諾要拆堤還海。