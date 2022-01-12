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A、O型最缺！天冷、疫情加期末考 全台血庫拉警報

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲、副市長黃珊珊今天出席社團法人台北內湖科技園區發展協會發起的「第六屆內科千人捐血活動熱血起跑」活動。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲、副市長黃珊珊今天出席社團法人台北內湖科技園區發展協會發起的「第六屆內科千人捐血活動熱血起跑」活動。記者林麗玉／攝影

天氣冷、疫情拉緊報，台北市血庫也恐面臨缺血危機，台灣血液基金會表示，全台今天上午的血庫庫存量僅剩六天多，其中A、O型降至五天多，令人擔心的是，接下來快過年，加上疫情爆發、學生期末考捐血意願降低，恐面對血荒危機。

台灣血液基金會呼籲民眾趁春節即將到來返鄉前，多響應捐血，捐血中心目標是春節前，能拉高血庫存量至十天，才能因應春節連假九天的需求。

台北市長柯文哲、副市長黃珊珊今天出席社團法人台北內湖科技園區發展協會發起的「第六屆內科千人捐血活動熱血起跑」活動，從1月12日至1月14日為期三天，捐血車進駐內湖區大港墘公園停車場大客車停車區。

柯文哲致詞表示，內科內有超過5千家廠商、16萬名員工，大部分也都是年輕人，要捐血找這個地方比較容易發展，因為年輕人熱血比較。

柯文哲也提到，這也是內科發展協會舉辦的第六屆捐血活動，過去已經捐了9500多袋血，預估這次活動可以超過一萬多袋。

柯也提到，他昨天參加內科首間私幼開幕，曾有媽媽跟他提到，當初生下雙胞胎時，因為血崩生產過程輸了兩千CC血，還好救回一命，柯呼籲「捐血一袋、救人一命」，期待大家踴躍捐血，救更多人命。

台灣血液基金會執行長魏昇堂表示，目前台北市的血庫僅剩六點多天，希望能維持七天的安全庫存量，但也因天冷、心血管疾病患者多，醫院用血量大增，比平常用血量超過一至兩成，但捐血的人，也因天冷、疫情影響，還有學生都在期末考，捐血意願下降，在出多進少下，庫存量卻未達安全庫存。

魏昇堂說，捐血中心希望能在農曆年前，努力達成安全庫存提高至十天。至於防疫措施相當嚴謹，包括捐血人是否有接觸疑似病例，都會阻擋進入捐血車，會透過身分證聯繫到健保資料，只要是有收到疫調簡訊的，都不能捐血，甚至疫情期間，從國外返國的，也要隔至少28天才能來捐血。

捐血中心 疫情 血液基金會

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