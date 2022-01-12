石斑魚被大陸檢出禁藥 漁業署複查抽驗結果出爐了

台灣的石斑魚被中國大陸海關總署驗出禁藥隱性孔雀石綠及隱性結晶紫，經過屏東縣政府抽查兩業者養殖池中的魚體，並沒有檢出這兩樣禁藥；但活魚運搬船有混獲情形，因此業者提供其他養殖業者名單，後續一併追查檢驗，並且連同原先兩池一起移動管制，報告下周出爐。

中國大陸海關總署去年12月30日對台灣活石斑魚發出檢疫警示通報，點名屏東兩家養殖場暫停受理活魚報關，廈門海關在台灣活石斑魚上驗出禁藥隱性孔雀石綠0.53ppb(不得檢出)和隱性結晶紫2ppb(水產不得使用)，農委會漁業署獲報當天通知屏東縣政府，屏東在今年1月6日進行魚體採樣，並要求兩養殖場移動管制 ，檢驗結果11日出爐，漁業署今天對外公布，但究竟採樣多少樣本，漁業署並沒有說明。

農委會漁業署長張致盛表示，這兩石斑魚養殖業者都屬於水泥池，且是流動的海水，因此採樣採魚體，經過實驗室反覆多次檢測，並沒有檢出孔雀石綠以及結晶紫等禁藥(儀器檢驗極限值為0.05ppb)，也將把檢驗結果，透過兩岸管道提供給中國大陸。

張致盛說，這批運往中國大陸被檢出禁藥的石斑魚共有5.2公噸（兩養殖業者分別為3.2、1.9公噸）﹐被檢出禁藥後在當地銷毀；由於兩業者喊冤，活魚運搬船也有收購來自多個養殖場的魚；業者已提供收購名單，其中也有養殖業者去年並未跟大家一起出貨，因此這些養殖場都先進行移動管制，漁業署與屏東縣政府釐清中，但究竟名單上有多少養殖場被移動管制列管等待調查，並未說明，只說查清楚後會再對外公布。