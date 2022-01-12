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杜汶澤至高雄送暖 疾呼捐款助人

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
港星杜汶澤（左）今至高雄擔任創世基金會義工，送禮並關懷個案。記者林巧璉／攝影
港星杜汶澤（左）今至高雄擔任創世基金會義工，送禮並關懷個案。記者林巧璉／攝影

港星杜汶澤來台定居一年多，今至高雄擔任創世基金會義工送禮到個案許柏凱家，許柏凱與弟弟罹患罕病「MECP2綜合症候群」，許媽媽也因長期照顧患手傷，但因怕自己開刀無法照護孩子，遲遲未進行治療。杜汶澤說，自己來台灣享受自由，不能只取不回饋，今天擔任義工探望個案，希望拋磚引玉有更多人來響應「寒士吃飽30」活動。

許媽媽說，兩個孩子在3歲左右開始發病，目前柏凱已成植物人，弟弟也正在發病中，須倚靠輪椅行動。在照顧上，許媽媽親力親為，每天需替兩個孩子洗澡、抽痰、換藥、按摩拍背、餵食等。她笑著說，我們很需要外界關心，不管是生理或心理上，每次基金會的人來探望我們，都會鬧我讓我笑一笑，有人能說說話，緊急狀況也能找他們協助，真的很重要。

杜汶澤擔任高雄市台港文化交流協會理事長，他說，自己在2012年也曾罹患罕見多發性精神炎「米勒費雪綜合症」，嚴重機導致四肢癱瘓、呼吸衰竭等，當時自己靠治療、打坐漸漸康復，「我非常理解生病的苦，和照顧者的苦，雖然大家都會說要堅強，但更重要的是逼自己放鬆，放鬆才能走得遠。」許媽媽說，確實無法一直堅強，自己也會努力讓自己放鬆下來。

創世基金會院長周冠華表示，這兩年因疫情狀況，募款吃緊，持續辦理32年的「寒士吃飽30」活動今年僅募得4成，過去都是採辦桌邀請寒士一起用餐，但去年和今年因應疫情採送禮到家，將年禮、照護備品、500元祝福紅包送給服務個案。

杜汶澤也陪許媽媽推著許柏凱至鄰近公園散步，杜汶澤更與許媽媽分享禪修呼吸法，杜說，每天只要三分鐘，這三分鐘就是屬於自己的，不要管任何事，隨後他邀請許媽媽一起坐在椅子專注呼吸，「每天只要三分鐘透過呼吸讓自己放鬆下來」。許媽媽也說，這對自己真的幫助很大，以後會天天抽空來做，讓自己能面對龐大的照顧壓力。

港星杜汶澤今至高雄擔任創世基金會義工，送禮並關懷個案。記者林巧璉／攝影
港星杜汶澤今至高雄擔任創世基金會義工，送禮並關懷個案。記者林巧璉／攝影
港星杜汶澤（右）今至高雄擔任創世基金會義工，送禮並關懷個案。記者林巧璉／攝影
港星杜汶澤（右）今至高雄擔任創世基金會義工，送禮並關懷個案。記者林巧璉／攝影

疫情 義工

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