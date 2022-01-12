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入冬最強冷氣團發威！9站破低溫紀錄 明天冷空氣增強

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
入冬最強冷空氣將影響到周五。本報資料照
入冬最強冷空氣將影響到周五。本報資料照

入冬最強冷空團發威。中央氣象局說，入冬首波強烈大陸冷氣團南下，今晨全台九個測站創下入冬新低溫，將持續冷到周五。此外，明天還會有一波東北季風增強。

氣象預報員林定宜說，局屬氣象站今天氣溫最低在淡水11.4度 ，自動站最低溫則是苗栗大河9..2度。另外全台有九大測站破入冬最低溫，包含蘇澳11.6度、台北市12.0度、新竹11.5度、台東14.7度、恆春16.9度、澎湖14.7度、東吉島15.6度，平地測站總共七處；高山測站則有竹子胡、日月潭等兩處破紀錄。

林定宜說，今天強烈大陸冷氣團影響，各地比較冷，加上因為中層雲系多，除了北部、東半部有雨，中部山區也有零星短暫雨，不過主要雨區就是桃園以北。

林定宜說，強烈大陸冷氣團會一直會影響到周五，今明兩天桃園以北、東半部局部短暫雨，其他地區多雲，北部、中部山區注意零星短暫雨。周五以後雨勢才會趨緩，剩下東半部跟大台北山區局部短暫雨，其他多雲到晴。

林定宜說，雖然今天是東北風減弱過程，但桃園到雲林、恆春半島、沿海空曠地區還是有強陣風。明天下午又有另一波東北季風增強，台南以北、東半部、恆春半島、沿海空曠地區、澎金馬留意八到九級強陣風。

根據氣象局低溫特報指出，到周五各地天氣偏冷，今日上午新竹以北局部地區有持續10度左右氣溫發生的機率，今晚至明天上午新竹、苗栗、南投、雲林、嘉義及金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率。

林定宜說，明天台北市13到16度，後天11到17度；明天北部12到16度，後天11到19度；明天中部12到23度，後天11到24度；明天南部14到26度，後天13到26度；明天東部15到18度，後天14到18度。

林定宜說，冷氣團要到周六才會減弱，各地氣溫回升約5度左右。

氣象局低溫特報。圖／氣象局
氣象局低溫特報。圖／氣象局

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