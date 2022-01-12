輸陸驗出禁藥我2石斑場被擋 台灣複檢為零還業者清白

大陸海關總署去年12月30日通報，稱台灣輸陸的活石斑中檢出2種禁用藥，除暫停進口台灣2家養殖場活魚，並對其他台灣活魚加強檢疫；被驗出禁藥的2家養殖場都在屏東縣枋寮鄉，縣府7日與農委會漁業署共同前往採魚送驗，檢驗結果昨天出爐為零禁用藥，縣府將協助申請重新登錄；台灣複檢還2家業者清白，他們不免憂心，台灣的證據到大陸有用嗎？

大陸海關總署指出，近日廈門海關從台灣輸大陸活石斑魚中，檢出禁用藥「隱性孔雀石綠」和「隱性結晶紫」，為保障大陸消費者安全，根據大陸的食品安全法等相關規定，發布警示通報；去年12月30日起暫停受理屏東縣枋寮鄉王志義和戴兆鐘養殖場的活魚報關。

屏東縣政府依據農委會漁業署今年1月7日公文指示並依動物用藥品管理法，由縣動物防疫所執行預防性管控措施，縣府與漁業署當天下午同赴2家養殖場採魚送驗，財團法人中央畜產會昨天通知結果均為零禁用藥，因2家業者已遭農委會剔除輸大陸石斑魚養殖場登錄名單，將輔導業者依「輸大陸地區石斑魚養殖場登錄管理作業要點」，重新提出登錄申請，恢復輸陸資格。

「暫時放下心中的大石！」有30多年養殖資歷的王志義說，他從不用禁藥，得知輸陸石斑活魚在大陸驗出禁用藥，當時滿臉問號，因那批輸陸的活魚合計2噸，由10場業者供應，他的占2000台斤，被當報關的代業者代表，該批活魚驗出禁用藥，就視為他的魚貨；台灣第三公正單位到養殖場抓魚複檢零檢出，總算還他清白，但台灣的證據，大陸是否會採納，仍是個問號。

「資料被活魚運搬魚販盜用，真的很冤枉！」戴兆鍾說，被大陸列為暫停進口的黑名單，台灣已有證據還他清白，輸大陸石斑魚養殖場登錄名單就算回復，但這些證據到大陸有用嗎？白紙黑紙寫的就是他的資料，若因被盜用而無法出口大陸，從父親手上接下的家業恐會停止，因他飼養的龍虎斑屬高價魚種，九成輸陸，一成內銷，目前池邊價每台斤180元，國內市場根本吃不下。