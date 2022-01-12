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減重不受罪！簡天才攜手減重名醫 推LA ONE輕卡營養餐
有「法餐南霸天」美譽的名廚簡天才，與高雄義大大昌醫院纖體中心減重名醫宋天洲攜手，開發出LA ONE輕卡營養餐真空料理包，共有毛豆濃湯、牛肉蔬菜湯、香煎鱸魚燉蔬菜、黑豆醬香燉豬4款商品，共計兩湯兩菜，只要5分鐘簡易加熱，就能輕鬆即食。
在減重的路上或減重手術後，病友時常對於飲食習慣突如其來的改變而不適應，常常是不知道該吃甚麼、或份量難以控制。而法式料理以精緻、美味、慢食、原形食物料理的特色著稱；基於對於健康與自然食材的熱愛，以及對國人健康的使命，雙方開啟了合作之路。
透過數次開發商品會議，簡天才主廚團隊與醫師、營養師進行成分評估，再透過主廚選用低脂、含優質蛋白質的食材，進行清燉等較無負擔的烹調方式，在醫師與營養師針對減重患者的蛋白質攝取以及熱量控制精算下，經過層層試吃關卡，製作出令人放心品嘗的料理，讓減重不再是受罪。
LA ONE輕卡營養餐涵蓋主食與湯品，未來更將陸續開發其他口味，主打低熱量與均衡營養。簡天才師傅特別提到，利用多樣化的食材搭配，來讓料理本身夠過食材多樣化產生平衡風味與豐富層次，不使用任何添加物，讓美食即是良食，也是法式料理最核心的精神。
營養師把關、主廚特製的LA ONE輕卡營養餐系列商品，在LA ONE eshop網路商店（https://eshop.laone.com.tw/）已推出，消費者只要在網路輕鬆訂購，台灣本島即可宅配到家；各LA ONE烘焙門市，預計於一月中旬開賣。
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