天冷防疫關在家 職能師教玩「鏡子遊戲」健康動

強烈冷氣團來襲，全台急凍，且國內疫況加劇，民眾減少外出活動，尤其對長輩身心健康狀態並非好事，台中榮總埔里分院復健科因此建議，民眾在家可與長輩玩「鏡子遊戲」，透過簡易居家式預防活動增進互動，也維持其健康和延緩失能。

台中榮總埔里分院指出，政府為提升年長者健康，2017年起於全國各關懷據點或機構辦理「預防及延緩失能活動」，內容包含肌力強化運動、認知促進、膳食營養、生活功能重建訓練、口腔保健以及社會參與等，供長輩能就近在社區參與。

但隨時序入冬，尤其近期數波冷氣團來襲，國內氣溫驟降，又加上疫況加劇，為保暖並降低染疫風險，減少外出活動，但每天待在家看電視或躲被窩，不利心理及體能狀態，埔榮復健科建議進行簡易居家式預防活動，在家也能促進身心健康。

職能治療師王哲煜表示，在家除自己做運動，更建議照顧者、兒孫透過簡易有趣且執行簡單的居家遊戲與長者互動，其中「鏡子遊戲」以「動作帶動者」和「模仿者」為概念，讓照顧者熟悉如何扮演2種腳色，玩法可視長輩身體狀態調整。

「鏡子遊戲」顧名思義就像照鏡子一樣，因此活動時，長輩與照顧者要面對面，之後請長輩盡量「模仿照顧者動作」，而做動過程不用快，要依長輩的認知能力及體能，適度調整動作難易度及範圍，例如用上肢寫字、雙側上肢同時活動、上肢加腰臀（左右前後擺）、上肢加下肢（膝蓋微彎再伸直）等動作。

反之，也能由長輩做動作「讓照顧者模仿」，但遊戲過程中，照顧者可請長輩在其能力範圍內，同樣不用快，但盡量將動作做大、做難，如此可讓長輩知道他的活動度是否足夠；倘若長輩無法以站姿活動，就改採以「坐姿」進行，並將動作簡化成舉右手、舉左手、抬右膝及抬左膝，能力好者採舉手抬膝的合併式動作。