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活動只剩1周！寒士尾牙捐款還差4成 疾呼各界送暖

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
「第32屆寒士吃飽30尾牙」將於18日展開送禮到家，志工們近日忙著包裝年禮。圖／創世基金會提供
「第32屆寒士吃飽30尾牙」將於18日展開送禮到家，志工們近日忙著包裝年禮。圖／創世基金會提供

近日的強烈大陸冷氣團令全台急凍，再加上疫情升溫，讓民眾心情忐忑，弱勢朋友更是無助，創世、華山及人安基金會共同舉辦的32屆「寒士吃飽30尾牙」，距活動只剩一周，卻只募得6成經費，面臨前所未有的寒冬，創世呼籲各界伸援手，送暖給清寒植物人家庭、長輩、待拉單親媽媽等弱勢。

「第32屆寒士吃飽30尾牙」將於18日展開送禮到家，預計將年禮及祝福紅包親送至全台近1萬2千名清寒植物人家庭、寒士、街友、待拉單媽、清寒長輩手上。

創世基金會說，去年疫情嚴峻，全民生活受到極大影響，創世咬牙苦撐，來自社會大眾的捐款變少，但需要服務的對象卻變多，本屆的寒士尾牙自去年10月開跑以來，捐助淒慘冷清，目前還差4成，許多弱勢朋友數月前就著急的詢問，擔心整年最引頸期盼的一餐將落空，但來電或上門捐款的人確實比往年少，平均金額也較以往下降。

活動倒數7天，創世疾呼各界伸援，一份年禮600元，一份紅包500元，是弱勢朋友一年中最豐盛的一餐，也是年節期間的救命錢，更蘊含社會大眾滿滿的愛與祝福，呼籲社會大眾請捐出一點年終獎金，或多人合捐，讓孤苦的弱勢朋友及家庭平安過好年。劃撥帳號：12238589戶名：創世基金會（註：吃飽小組），愛心專線：(02)2835-7700分機9吃飽小組。

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