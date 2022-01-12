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心衰竭病人整合照護效果顯著 豐原醫院榮獲金品獎肯定

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
劉翁在家自行訓練，藉由床邊上肢關節活動，避免心衰竭再發生。圖／豐原醫院提供
劉翁在家自行訓練，藉由床邊上肢關節活動，避免心衰竭再發生。圖／豐原醫院提供

台中劉姓老翁有高血壓、糖尿病及中風病史，並曾施行過心導管手術，此次因持續3天胸悶痛、呼吸喘，確診有急性肺水腫合併心臟衰竭，經豐原醫院照護，住院1個月即順利出院；豐醫也因造福眾多心衰竭病友，獲得台灣醫療品質協會金品獎肯定。

台中劉姓老翁(93歲)有高血壓、糖尿病及中風病史，並曾實行過心導管手術，此次胸悶痛、呼吸喘持續3日，甚至晚上無法平躺休息，症狀愈加嚴重，自行服用止痛劑也未見改善，經豐原醫院檢查，發現他患有急性肺水腫合併心臟衰竭，情況危急，入住加護病房照護。

豐原醫院結合各科室(心臟科、個管師、藥師、營養師及復健科治療師等)，組成心衰竭醫療團隊，啟動整合照護服務，讓劉翁就在治療1個月後順利出院，返家後，個管師主動關懷，如是否按時服藥、飲食控制等，至今劉翁已可正常活動。

豐原醫院的全方位服務，讓民眾獲益良多，包括心衰竭病人90日內再住院率，從14.6%降低至6.89%，平均住院天數從8.2天縮短至5.6天，藉由跨領域合作，成功減少心衰竭病人反覆住院，減輕病人、家庭及社會照護負擔。

副院長曹承榮表示，心臟衰竭常引發高住院率及高死亡率，根據2017年「心臟衰竭登錄計畫」統計資料顯示，心衰竭病人的住院次數會越來越多，但只要好好治療和控制，心衰竭並不可怕。

院長賴慧貞表示，豐原醫院的跨團隊整合照護服務是一大特色，劉翁能順利出院有賴心臟內科、營養科、復健科、藥劑科等跨團隊照護，個案返家後遵循醫療團隊提供照護資訊，注意飲食、運動及規則服藥，呼吸喘情形改善很多，已可自行執行日常活動。

豐醫跨領域團隊改善流程，突破現況，造福眾多心衰竭病友，於衛服部所屬醫院醫療品質改善發表競賽榮獲第一，並獲得台灣醫療品質協會2021年品質改善成果發表競賽「金品獎」。

豐原醫院副院長曹承榮（左六）與心臟科主任程建銘（右五），整合藥師、營養師、物理治療等團隊，加強心衰竭病友的照護。圖／豐原醫院提供
豐原醫院副院長曹承榮（左六）與心臟科主任程建銘（右五），整合藥師、營養師、物理治療等團隊，加強心衰竭病友的照護。圖／豐原醫院提供
復健治療師協助，讓心衰竭病友自行行走。圖／豐原醫院提供
復健治療師協助，讓心衰竭病友自行行走。圖／豐原醫院提供

復健 中風

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