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「救急不救窮」農委會協調釋出飼料玉米 登記未滿

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
飼料價格高漲，農委會協調台糖、飼料業者釋出庫存進口玉米。本報資料照片
飼料價格高漲，農委會協調台糖、飼料業者釋出庫存進口玉米。本報資料照片

農曆春節前飼料需求量增加，農委會日前協調台糖、以及兩飼料廠，共同釋出5000公噸飼料玉米，供畜牧業者應急，去年底釋出第一批80名額，在短短1小時40分內立刻傳真登記額滿。

近期第二批飼料釋出1000公噸阿根廷玉米粒、40名額卻未滿，僅30牧場登記，農委會認為年前畜牧業者飼料原料吃緊狀況已舒緩。

根據中央畜產會資料，玉米粒每公斤15.15元，黃豆粉17.20元。玉米進口量109年月平均36.1萬噸，110年月平均36.2萬噸；玉米現貨近一年來，從每公斤7.9元上漲到15.15元；玉米占養豬飼料配方7成。

由於每戶採購釋出玉米價格為36萬1250元（14.45 元/公斤×25公斤），部分養豬業者提出疑問，認為釋出的玉米為之前採購的期貨玉米，卻以現貨價格賣給豬農。

農委會畜牧處副處長江文全表示，釋出飼料玉米以及搗碎糙米等措施，主要是階段性因應年前豬農的飼料缺口緊張，藉由大廠現貨釋出，讓養豬自配戶手上玉米數量不夠者，可緊急應急，在年前飼料供需不至於緊張。

江文全說，飼料玉米現在現貨價格約14、15元，飼料廠當初買大宗物資期貨，成本確實僅有10到11元，但是，這是飼料廠參與共同採購、未雨綢繆的策略，不可能要求台糖或飼料業者現在要以期貨價格賣出，當初採購的風險成本也必須計算。

江文全舉例，全球因為新冠肺炎疫情影響，穀物進口的運輸風險增加，包括運費、塞港、缺貴等等，無形中飼料業者也會提高庫存水準；也因為採購充滿不確定性，期貨也曾比現貨價格更高，政府協調釋出，是「救急不救窮」的概念，並非平抑飼料價格；業者釋出是配合國家政策，價格應回到市場機制；藉由第二批名額未滿，年前飼料吃緊已舒緩。

農委會表示，因應飼料價格上揚啟動因應措施，自行配製飼料使用的農民（自配戶），應參與共同採購，以平攤飼料原料的購置成本，推估春節過後，飼料吃緊狀況能趨緩。

農委會 春節 新冠肺炎

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