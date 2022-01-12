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台北榮總新任院長塵埃落定 陳威明：責任與壓力的開始

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總新任院長確定由副院長陳威明接任，並於1月16日上任。圖／台北榮總提供
台北榮總新任院長確定由副院長陳威明接任，並於1月16日上任。圖／台北榮總提供

台北榮總新任院長人事案，就在昨晚一紙緊急公文送達後，塵埃落定。北榮新任院長確定由副院長陳威明接任，並於1月16日上任。陳威明確定接任院長後，公務更加繁忙，且昨晚接到任命公文後，「昨晚一夜難眠，今天一早6點多就到醫院處理公務。」他說，這是責任與壓力的開始，上任後的目標就是把醫院工作做好，一定把病人及同仁照顧好。新任院長交接儀式將於1月17日上午9時舉行。

陳威明說，在院長許惠恒擔任院長近一年時間，正值新冠肺炎疫情，成功帶領北榮零院內感染，守住疫情的上半場，受到院內所有同仁讚許。他上任後，將會繼續努力，希望憑藉北榮好的傳統、制度、團隊，守住疫情的下半場，同時配合及落實國家醫療政策，並隨時待命，只要國家有任何需要隨時出征。

台北榮總院長人事案，一年多來一直是外界注目焦點。北榮前任院長張德明2020年7月16日期滿卸任，即傳出當時副院長陳適安（現任台中榮總院長）、陳威明均極力爭取院長一職，但行政院卻決定由當時另一位副院長李發耀代理，直到去年1月15日，後續由當時台中榮總院長許惠恒接任。

去年1月16日許惠恒接任院長時，就有消息指出，依退輔會規定，許接任一年後，屆時可望由陳威明接任院長。如今確定是由陳威明接任。

陳威明畢業於陽明大學(現為陽明交通大學)，是國內骨骼、肌肉腫瘤治療權威，並成立「骨肉瘤關懷之家」，照顧外縣市及偏鄉離島的骨肉瘤患者，更是病童口中的「陳爸爸」，去年獲頒公務人員「傑出貢獻獎」個人獎。

陳威明更曾親率醫療團隊，治療紐西蘭毛利國王圖黑提亞（Tuheitia）的腳部重疾，讓國王免於截肢。擔任亞太骨骼肌肉系統腫瘤學會主席及中華民國骨科醫學會理事長期間，以台灣骨科技術進行醫療外交。

疫情期間，陳威明協助完成苗栗京元電子及台北市三大果菜批發市場大規模採檢任務，有效阻絕疫情傳播鏈。

台北榮總新任院長人事案，就在昨晚一紙緊急公文送達後，塵埃落定。圖／讀者提供
台北榮總新任院長人事案，就在昨晚一紙緊急公文送達後，塵埃落定。圖／讀者提供
台北榮總新任院長人事案，就在昨晚一紙緊急公文送達後，塵埃落定。圖／讀者提供
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台中榮總 疫情 腫瘤

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