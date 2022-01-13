一生必吃究極美味！5大新鮮「生」級美食入口就升天

image source：Kenji健司、亞尼克、SAKImoto Bakery 嵜本 高級生吐司專門店、阿嬤的珍藏

編輯／施佩儀

「生」級美食到底是什麼？過去可能會聯想到未烹煮的食物，例如「生魚片」、「生牛肉」，現在則有更多的美食家們會說「生吐司」、「生奶油」、「生巧克力」！這類新一代「生」級美食，以滑順柔嫩的風味征服了大眾，簡直好吃到會流淚！

日文的「生」發音念做Nama，有純粹、新鮮的意思，本質在於單純而優質的食材，創造出原始而純淨的美味，讓大家每吃必陶醉～甚至還有生奶油千層派，好吃到讓你連手指都舔得乾乾淨淨！今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，整理出最受網友討論的5大美味單純全新「生」級美食，沒吃到絕對會後悔～

#生乳捲



說到生乳捲絕對要提到大家熟知的「亞尼克」和「金帛手製」，無論是送禮還是在家自己品嚐都非常適合，簡直是上班族在繁忙生活中的一口小確幸，看著外面鬆軟的蛋糕，捲起包覆裡面各種口味的生乳，看了滿足視覺上的享受，吃了更甜入心中，具備好吃、好看、好拍的生乳捲，難怪會成為必買伴手禮之一。

image source：Kinber 金帛手製

#生奶油千層派

「生」級美食總是能帶給我們到一個更高的層次，知名品牌「健司」推出的生奶油千層派，造成一波搶購潮～有別於一般常見的甜點，堅持不加人造奶油和人工香料，不惜下重本採用了奢侈品等級的100%紐西蘭純生奶油（乳脂含量82%），飄出濃濃的奶油香，絲毫不手軟的做法，讓它成為極受網友歡迎的美味點心，是好市多裡低調的銷售王牌。

外觀精緻的包裝不但送禮大方，連裡面的千層派都經過嚴謹的把關，奶油品質一流，讓千層派在沒有加膨鬆劑下都能膨得漂亮，不加香料自帶天然奶香，每一口層次都是天然的味道，無論是搭配茶或咖啡都能成為最佳的下午茶、滿足小點，在嘴巴裡刷一波存在感，讓人忍不住一口接著一口享受這天堂般的滋味。





image source：fb/Kenji健司

#抹醬生吐司

自去年開始流行起生吐司後，來自日本的「SAKImoto Bakery 嵜本 高級生吐司專門店」直接打破大家對於一般吐司的想像，讓美食家們簡直看見了吐司更大的可能性～他們家提供各式各樣的果醬多達15種口味，包含5種水果口味、6種牛奶口味與4種日系口味等，讓本身就具備綿、軟、香的生吐司，搭配出更不一樣的感受與高度。

image source：fb/SAKImoto Bakery 嵜本 高級生吐司專門店

#生巧克力塔

說到生巧克力塔，大家是不是都會聯想到擠成玫瑰樣式的生巧克力塔呢？其實生巧克力塔無論是美麗的花形或是到回歸最原始的樣子，都能滿足口中渴求的幸福滋味！來自台南的店家「阿嬤的珍藏」可說是台南美味隱藏版伴手禮之一，店家選用比利時72%深黑巧克力製作，在撒上100%的無糖可可粉，配上酥脆塔皮，讓舌尖上的巧克力遺留著濃濃的可可香氣，非常誘人。

image source：fb/阿嬤的珍藏

#生乳酪蛋糕

生乳酪蛋糕可說是「生」級甜點的始祖，除了傳統重乳酪蛋糕外，身為乳酪蛋糕專賣店的「起士公爵」也不落人後，最近推出期間限定的草莓生乳酪蛋糕，生乳酪搭上新鮮直送的草莓簡直就是完美的配合，第一口吃的是少女心，第二口酸酸甜甜就像初戀，感覺就像是在舌尖上來一個華麗舞曲，非常融合。

image source：起士公爵官網









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