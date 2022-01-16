疫情反覆宅家料理夯 北鼎蒸燉鍋搞定一桌料理

全球化智能溫控的食尚廚電專家BUYDEEM北鼎的「多功能蒸燉鍋」榮獲 2020《美國工業設計獎》，小巧的 A4 方形機身具備縱向延伸的 10 公升大容量，免開火、無油煙、可定時、可預約、1 台抵 6 台專業料理機等優點，成為忙碌現代人的宅家料理首選。

北鼎多功能蒸燉鍋可同時烹飪多道料理。 圖／大侑貿易提供

北鼎多功能蒸燉鍋將現代人的飲食新趨勢作為設計考量，無油煙及明火的設計讓烹飪過程更安全、料理更健康無負擔。一台機器具備蒸製蛋糕甜點、粗糧細點、蔬菜、海鮮、燉煮湯品、DIY 優格等功能，另外也具備解凍、高溫消毒功能。

長方形設計的北鼎多功能蒸燉鍋可輕鬆放置食材，整條鮮魚也能不去頭去尾完整蒸煮，搭配獨特配件「雙層蒸架」更能同時製作兩道以上的料理，最短不到 10 分鐘就能一次端出多樣好菜！例如：上下層同蒸蔬菜海鮮、上層蒸料理下層燉湯品等。油污分離的設計，即使烹調不同類型的料理也能將淨水及污水分離，一同蒸燉的食材完全不串味，在清洗上也更加方便。透過鍋蓋的透明加厚鋼化玻璃可輕鬆觀察食材烹調程度，鍋蓋的曲面設計讓水蒸氣呈現米字走法，沿鍋蓋弧度落在積汁盤中，水蒸氣不直落在食物上，從此不再吃到表皮溼答答的包子饅頭，口感更加分。

雙層蒸架縱向延伸10公升大容量。 圖／大侑貿易提供

北鼎多功能蒸燉鍋透過各處細節提升安全層級！例如：注水口外置於兩側，使用中途能免開蓋加水不怕燙手，另外透過「低水位自動暫停」、「乾燒自動斷電」的雙重保險設計杜絕乾燒的危機，更令人安心的是，北鼎多功能蒸燉鍋採用食品級 304不鏽鋼、嬰兒使用級別 PP 材質及加厚級 316L不鏽鋼所打造。最令人省心的是「預約」、「定時」功能，無論是睡前預備隔日早餐或出門辦事預煮下一頓餐食，15分鐘至8小時的時間設定讓使用者可充分掌握自主時間，只要省心地一鍵按下，預定時間一到，即可輕鬆備好健康美味兼具的料理。

除了多功能優點之外，北鼎多功能蒸燉鍋更擁有時尚的淺衫綠外觀，A4 大小的方形機型節省擺放空間，讓廚房提升細膩質感；1 台抵 6 台專業料理機可降低製造多種機器的資源耗費與閒置機器的浪費，為友善環境助力。千元購機就能讓料理過程更加輕鬆不費力，北鼎多功能蒸燉鍋是宅家料理的最佳低負擔投資。

千元購機能讓料理過程更輕鬆不費力。 圖／大侑貿易提供

北鼎多功能蒸燉鍋可於全台百貨 Vitamix 專櫃或各大電商平台購買，詳情可撥打台灣總代理大侑貿易公司的免付費客服專線 0800-086-118 洽詢，了解更多 https://bit.ly/7Hv0qoz。