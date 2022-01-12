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藍皮解憂人氣旺 雄獅尋找「第2萬名幸運兒」一年免費搭
台鐵藍皮解憂號觀光列車上路至今已兩個多月，今年春節連假長達9天，已有不少民眾準備攜家帶眷搭藍皮解憂號來趟走春之旅。隨著藍皮解憂號即將迎來2萬報名人次大關，雄獅旅遊今宣布舉辦「尋找第2萬名幸運兒」活動，一年內可不限次數免費搭乘。
實際上，藍皮解憂號上路以來，熱潮不減，尤其是可以一次看到南迴秘境以及海上列車的美景，是現下網美打卡IG的熱門選項之一，除夕、大年初一、初三都已銷售超過九成。
雄獅旅遊表示，因應好評不斷，特別過年加掛車廂，單程票價499元起，還贈送藍皮紀念獨家口罩。
雄獅旅遊表示，若想跟團走透透，另還安排過年走春招財團，除了搭藍皮解憂號外，還能到苗栗欣賞喜氣炮仗花、走訪位在高雄的佛光山佛陀紀念館為新年祈福，5天4夜環島遊2萬1999元起。也可以選擇大年初一出發，搭藍皮玩兩個縣市，再前往斯卡羅、知本溫泉，走春全台最大土地公廟「車城福安宮」，讓你旺翻一整年。
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