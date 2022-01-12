藍皮解憂人氣旺 雄獅尋找「第2萬名幸運兒」一年免費搭

台鐵藍皮解憂號觀光列車上路至今已兩個多月，今年春節連假長達9天，已有不少民眾準備攜家帶眷搭藍皮解憂號來趟走春之旅。隨著藍皮解憂號即將迎來2萬報名人次大關，雄獅旅遊今宣布舉辦「尋找第2萬名幸運兒」活動，一年內可不限次數免費搭乘。

實際上，藍皮解憂號上路以來，熱潮不減，尤其是可以一次看到南迴秘境以及海上列車的美景，是現下網美打卡IG的熱門選項之一，除夕、大年初一、初三都已銷售超過九成。

雄獅旅遊表示，因應好評不斷，特別過年加掛車廂，單程票價499元起，還贈送藍皮紀念獨家口罩。