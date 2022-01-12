快訊

北投明德郵局非護師群聚足跡 黃珊珊爆：北投今新增1例

球王約克維奇認了！明知新冠檢測陽性還接受記者採訪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

電腦工程師手腳麻難解 脊椎內視鏡微創手術成功改善

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
紅色圓圈所指處為患者腰椎第4至5節椎間盤突出，造成神經嚴重被壓迫，在接受內視鏡椎間盤切除術治療後，手腳麻痛感大幅改善，擺脫困擾許久的疼痛。圖／新竹馬偕提供
紅色圓圈所指處為患者腰椎第4至5節椎間盤突出，造成神經嚴重被壓迫，在接受內視鏡椎間盤切除術治療後，手腳麻痛感大幅改善，擺脫困擾許久的疼痛。圖／新竹馬偕提供

新竹一名年約30歲的工程師每天在電腦前寫程式動輒10小時，加上長期坐姿不良，出現腰痛、背痛、手腳麻等情形，新竹馬偕醫院檢查發現，該男頸椎竟長了骨刺，經施行頸部疼痛點注射及腰部脊椎內視鏡椎間盤切除術，讓他擺脫困擾許久的疼痛。

醫院指出，工程師雖吃止痛藥能稍微緩解，但藥效退後疼痛感又再出現，甚至影響日常活動，醫院檢查發現頸椎有骨刺與腰椎椎間孔有狹窄情形，神經外科醫師林子耀透過核磁共振影像確認是第四、五節腰椎間盤突出壓迫到神經，經施行頸部疼痛點注射，將壓迫神經的病灶磨除，術後男子手腳麻痛感大幅改善。

林子耀指出，人體的每一塊脊椎之間都有一塊椎間盤，作用像避震器，負責緩衝、延展、保護等功能，若骨頭出現偏移或長出骨刺，很容易會壓迫到周圍的神經，將導致下背痛、坐骨神經痛、手腳無力等狀況，若症狀較輕微，會建議先以藥物及物理治療、疼痛點注射等來緩解症狀，然而在較嚴重的情況或經過治療仍無法有效改善時，就需要考慮接受手術。

林子耀說明，隨科技進步，開刀器械越來越精細，傷口也越來越小，腰椎內視鏡椎間盤切除術為微創手術只需做腰部局部麻醉，透過一根約一公分含鏡頭的管子伸進椎間孔，直接到達病灶處，經由脊椎內視鏡及影像系統可以看到體內的情況，進一步切除突出的椎間盤或狹窄的椎孔，減少神經壓迫，緩解疼痛。內視鏡手術相較傳統手術，傷口較小、出血量少、術後疼痛輕微、住院天縮短等優點。

新竹馬偕醫院提醒，椎間盤突出近來常發生在需要長時間低頭、打電腦或是維持固定姿勢的族群，民眾工作或日常生活時，身體痠痛就要注意，不定時調整姿勢和起身拉筋、扭扭腰。如出現酸麻無力等相關症狀，建議及早就醫，透過神經外科醫師門診，由醫師擬定適當治療計畫，以利緩解身體不適，進而提升生活品質，順利重拾健康。

新竹馬偕神經外科林子耀醫師指出「脊椎內視鏡微創手術」，將身體損耗降到最低，有傷口小、出血量少、手術安全性高、恢復較快等優點。圖／新竹馬偕提供
新竹馬偕神經外科林子耀醫師指出「脊椎內視鏡微創手術」，將身體損耗降到最低，有傷口小、出血量少、手術安全性高、恢復較快等優點。圖／新竹馬偕提供

微創手術 新竹 醫師

延伸閱讀

工程師久坐腰背痛和手腳麻 脊椎內視鏡微創手術有解

台中腦麻青年賣台式馬卡龍 網友：不只做愛心還很好吃

她一彎腰開門突癱軟　醫揭「骨鬆幕後」：台灣女性4位就有1位中

大掃除骨折增加 多為停經婦女

相關新聞

持續冷到周五 下周一又有冷空氣再度變天

天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋說，受到冷氣團南下影響，昨天起溫度一路往下降，今天清晨中部以北和東北部只有11到12度，空曠...

宜蘭餐廳低消一杯飲料風波 目擊者：女作家大吼大叫十幾分鐘

宜蘭礁溪一家知名餐廳被作家陳安儀控訴，低消規定未寫清楚，指稱「一杯飲料是低消」在玩文字遊戲，並認為規定客人定要點飲料的作法並不合理。PO文一出引來軒然大波，有目擊者事後在臉書發文表示，「那一天陳安儀小姐在店內對著服務生及店長大吼大叫十幾分鐘，無論服務生如何說明，陳小姐罔顧其他消費者客人用餐的權益，在餐廳大吼。

活動只剩1周！ 寒士尾牙捐款還差4成 疾呼各界送暖

近日的強烈大陸冷氣團令全台急凍，再加上疫情升溫，讓民眾心情忐忑，弱勢朋友更是無助，創世、華山及人安基金會共同舉辦的32屆...

心衰竭病人整合照護效果顯著 豐原醫院榮獲金品獎肯定

台中劉姓老翁有高血壓、糖尿病及中風病史，並曾施行過心導管手術，此次因持續3天胸悶痛、呼吸喘，確診有急性肺水腫合併心臟衰竭...

「救急不救窮」農委會協調釋出飼料玉米 登記未滿

農曆春節前飼料需求量增加，農委會日前協調台糖、以及兩飼料廠，共同釋出5000公噸飼料玉米，供畜牧業者應急，去年底釋出第一...

台北榮總新任院長塵埃落定 陳威明：責任與壓力的開始

台北榮總新任院長人事案，就在昨晚一紙緊急公文送達後，塵埃落定。北榮新任院長確定由副院長陳威明接任，並於1月16日上任。陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。