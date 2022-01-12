電腦工程師手腳麻難解 脊椎內視鏡微創手術成功改善

新竹一名年約30歲的工程師每天在電腦前寫程式動輒10小時，加上長期坐姿不良，出現腰痛、背痛、手腳麻等情形，新竹馬偕醫院檢查發現，該男頸椎竟長了骨刺，經施行頸部疼痛點注射及腰部脊椎內視鏡椎間盤切除術，讓他擺脫困擾許久的疼痛。

醫院指出，工程師雖吃止痛藥能稍微緩解，但藥效退後疼痛感又再出現，甚至影響日常活動，醫院檢查發現頸椎有骨刺與腰椎椎間孔有狹窄情形，神經外科醫師林子耀透過核磁共振影像確認是第四、五節腰椎間盤突出壓迫到神經，經施行頸部疼痛點注射，將壓迫神經的病灶磨除，術後男子手腳麻痛感大幅改善。

林子耀指出，人體的每一塊脊椎之間都有一塊椎間盤，作用像避震器，負責緩衝、延展、保護等功能，若骨頭出現偏移或長出骨刺，很容易會壓迫到周圍的神經，將導致下背痛、坐骨神經痛、手腳無力等狀況，若症狀較輕微，會建議先以藥物及物理治療、疼痛點注射等來緩解症狀，然而在較嚴重的情況或經過治療仍無法有效改善時，就需要考慮接受手術。

林子耀說明，隨科技進步，開刀器械越來越精細，傷口也越來越小，腰椎內視鏡椎間盤切除術為微創手術只需做腰部局部麻醉，透過一根約一公分含鏡頭的管子伸進椎間孔，直接到達病灶處，經由脊椎內視鏡及影像系統可以看到體內的情況，進一步切除突出的椎間盤或狹窄的椎孔，減少神經壓迫，緩解疼痛。內視鏡手術相較傳統手術，傷口較小、出血量少、術後疼痛輕微、住院天縮短等優點。