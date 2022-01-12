台東春節連假訂房爆滿 業者防疫繃緊神經！

今年農曆春節從1月29號到2月6號共有9天連假，台東地區飯店訂房率爆滿，民眾訂房詢問電話不斷，幾乎一房難求。但面對國內本土疫情有蔓延跡象，業者不敢大意，紛紛強化防疫措施。有業者表示，「沒問題，才能進入飯店」。

台東縣觀光協會理事長、鹿鳴酒店董事長潘貴蘭說，目前9天春節連假的各家住房狀況都已客滿，有一些之前一直候補不上的客人，這兩天也一直詢問有沒有補上，和去年相比，今年訂房狀況可以用爆滿來形容，幾乎是一房難求。

雖然訂房率成績開出大紅盤，但隨著這幾天本土疫情有蔓延情形，對飯店旅宿業者來說如臨大敵，大家繃緊神經，防疫不敢大意。各家不僅都加強飯店內公共設施消毒，延續過去防疫作為，對於員工清潔衛生嚴格要求，縣府並抽檢。

潘貴蘭表示，大部份客人訂房時都有問一下入住的防疫相關規定，對居家隔離及自主健康管理的客人入住，這部份會透過入住時的調查表，就可先行濾掉；若故意隱藏不報，調查表不實填入，經發現會立即通報衛生局做後續處置。

另若遇到經量測體溫超過37.5度的民眾入住，潘貴蘭強調，飯店會請發燒民眾在門外稍微等一下，再測量一次體溫低於標準後才能入飯店，反之，會婉拒入住，並會通報衛生單位，但房客可選擇延期入住或退還訂金。

凱旋星光酒店董事長李數奼說，沒問題，才能進入飯店，他們在旅客住房前、退房後都會進行消毒，也提供防疫品給旅客使用，對於酒店公共空間，包括大廳、餐廳、運動和遊憩區，採取一天3次消毒工作。

縣府交通及觀光發展處表示，已要求飯店旅宿業者，針對服務人員應落實自我防護措施，戴口罩、勤洗手；公共區域按時消毒，主動幫旅客量額溫，並主動詢問其旅遊活動史。