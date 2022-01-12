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難忍乳癌化療副作用！她想放棄治療 中醫協助舒緩不適

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
光田綜合醫院中醫部王敦正醫師(左)透過中醫介入，協助癌友巫小姐(右)完成16次化療。記者游振昇／攝影
光田綜合醫院中醫部王敦正醫師(左)透過中醫介入，協助癌友巫小姐(右)完成16次化療。記者游振昇／攝影

51歲的巫姓女子去年5月在乳癌巡迴車檢查出乳房異常，到光田綜合醫院檢查確診罹患乳癌第二期，在手術切除腫瘤後原以為度過最艱辛的抗癌過程，卻在接受第一次的化療後，副作用侵襲身體，痛苦到她想放棄治療，經中醫介入輔助治療下，逐漸改善腸胃、疲倦、頭痛等副作用不適，她至今已完成16次化療，並積極展開放療療程。

光田綜合醫院中醫部王敦正醫師表示，癌症患者在做完化療後，可能會造成如白血球下降、血紅素減少、腸胃不舒服、沒胃口、脫髮及疲倦等嚴重副作用，透過中醫介入輔助西醫在使用化療藥物治療時，將副作用降低，讓癌友有較好的精神體力與抵抗力接受完整的化療、放療療程，增進治癒率及存活率。

患者說，她在確定罹癌隔兩天，立刻接受手術治療，認為自己一定可以撐過去，沒想到後面化療療程是那麼痛苦漫長，第一次接受化療後，原本平常吃一碗飯量，只嚥得下兩湯匙的飯，吃不下也睡不著，她形容當時痛苦到無時無刻都想放棄治療，求助也曾受癌症之苦的親友，得知中醫可以舒緩副作用不適，她在光田綜合醫院治療，也到中醫部尋求輔助治療。

王敦正醫師表示，當初第一次見到巫小姐因化療造成嚴重副作用，食慾差、睡不著、頭暈噁心等所有身體不舒服的症狀都隨之而來，臉色凝重虛弱，經由中醫補中益氣、健脾整腸、益氣補血等治法，幫助病人恢復胃口，並增加體力及抵抗力。

巫小姐說，在第二次的化療後就明顯感受不適的症狀已獲得舒緩，後來每周固定兩天自行到光田綜合醫院接受西醫與中醫的癌症治療，她樂觀看待自己病情，保持良好的精神體力，努力邁向抗癌康復之路。

王敦正說，所有癌症放療、化療不適，可以藉由中醫來支撐西醫治療，他說還有一名82歲大腸癌病友因開刀手術截斷約20公分大腸，再加上化療副作用，造成腸胃不舒服，1天跑廁所40、50次，有時還會因來不及拉在褲子上，最後經由健脾燥濕調理腸胃，上廁所情況也已降到一天4、5次，現在敢外出找朋友，恢復正常生活。

中醫 癌症治療 手術

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