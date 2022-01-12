快訊

獨／桃機入境確診者爆增 衛福部祭3大措施防醫療崩潰

認握有不堪證據！李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警

治療置換感染 長安醫院引進國外一階段治療新技術

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院骨科主任楊志鴻應用最新的「一階段修復再置換術」取代傳統的二階段再置換手術，術後病人狀況良好，並已累積50例。圖／長安醫院提供
長安醫院骨科主任楊志鴻應用最新的「一階段修復再置換術」取代傳統的二階段再置換手術，術後病人狀況良好，並已累積50例。圖／長安醫院提供

1名72歲婦人10年前因右膝蓋退化進行人工關節置換，日前因人工關節磨損接受第二次置換手術，沒想到術後傷口化膿感染，經清創手術及抗生素反覆治療，狀況改善不佳，且行走時感到非常庝痛。經長安醫院骨科主任楊志鴻應用最新的「一階段修復再置換術」取代傳統的二階段再置換手術，術後病人狀況良好，約兩周就出院。

楊志鴻說，傳統的關節感染治療通常分成兩個階段，第一階段是先移除舊有人工關節，進行清創後，置放含有抗生素的骨水泥幫忙殺菌，患者可能須住院持續施打抗生素2-4周，直到發炎指數恢復正常，約3個月後再安排第二階段的人工關節再置換手術。

雖然二階段再置換手術有很高的成功率可治癒感染，但病患必需接受二次手術、住院時間長花費也大，且在第一、二階段間的過渡等待期，因骨水泥並不能取代人工關節支撐身體的重量，所以行走時的彎曲、活動等日常生活功能受限，病患在這期間會非常的辛苦。

他說，一階段修復再置換術是他赴國外參加人工關節置換後感染論壇接收到最新的治療觀念，國外期刊也曾發表治療成效與二階段再置換手術相似，因此經評估後引進醫院。

手術方式是把原本感染的人工關節移除、清創乾淨後，不需要裝骨水泥，直接裝上新的人工關節，之後再定期回診控制感染即可。優點為縮短病人住院時間及花費，更重要的是手術完後病患就可以正常行走，目前已經有超過50例病人使用這方式治療，都得到很好的療效。

楊志鴻提醒，如果在感冒發燒過後，或者是腳趾頭、小腿有傷口過後，若人工關節的部位發生紅腫、熱痛，建議趕快就醫檢查是不是有細菌感染，盡早接受有效的治療是治癒感染的決定性要素。

手術 抗生素

延伸閱讀

男性包皮呈火山口龜裂狀小心是糖尿病！ 醫籲出現5症狀應速就醫

中職／一度決定到味全測試 張耿豪回歸悍將要放手一搏

美57歲男子接受豬心移植 動物器官移植人類里程碑

醫學史首見！美國醫生移植豬心 搶救57歲垂死病患

相關新聞

持續冷到周五 下周一又有冷空氣再度變天

天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋說，受到冷氣團南下影響，昨天起溫度一路往下降，今天清晨中部以北和東北部只有11到12度，空曠...

低溫特報！新竹以北5縣市非常寒冷 最低苗栗9.2度

中央氣象局今天上午7時發布低溫特報，今天至周五強烈大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，今晨至上午新竹以北有持續10度左右或以下...

宜蘭餐廳低消一杯飲料風波 目擊者：女作家大吼大叫十幾分鐘

宜蘭礁溪一家知名餐廳被作家陳安儀控訴，低消規定未寫清楚，指稱「一杯飲料是低消」在玩文字遊戲，並認為規定客人定要點飲料的作法並不合理。PO文一出引來軒然大波，有目擊者事後在臉書發文表示，「那一天陳安儀小姐在店內對著服務生及店長大吼大叫十幾分鐘，無論服務生如何說明，陳小姐罔顧其他消費者客人用餐的權益，在餐廳大吼。

台東春節連假訂房爆滿 業者防疫繃緊神經！

今年農曆春節從1月29號到2月6號共有9天連假，台東地區飯店訂房率爆滿，民眾訂房詢問電話不斷，幾乎一房難求。但面對國內本...

【台灣第一城／下】王城計畫消失…熱蘭遮城埋藏民宅下 學者嘆考古零零落落

位在台南安平的「台灣第一座西式堡壘」熱蘭遮城建城將滿400年前夕，過去除了隱藏在民間之間的外城西南稜堡牆體之外，從未有其他稜堡出土，但最近卻因為民間整地興建而意外讓外城東北角稜堡重現，可以說是考古上的重大發現。這座近400年的城堡目前雖然列為國定古蹟，但分為2筆登錄，古蹟本體到底有哪些、位在何處，都沒有完整資料，國內考古界大老劉益昌對此感到遺憾，期待400周年時對於台灣第一西式堡壘有更完整的資料呈現。...

難忍乳癌化療副作用！她想放棄治療 中醫協助舒緩不適

51歲的巫姓女子去年5月在乳癌巡迴車檢查出乳房異常，到光田綜合醫院檢查確診罹患乳癌第二期，在手術切除腫瘤後原以為度過最艱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。