未來3天空氣品質不佳 台南新營測站今晨亮紅色警示

位在台南安平的「台灣第一座西式堡壘」熱蘭遮城建城將滿400年前夕，過去除了隱藏在民間之間的外城西南稜堡牆體之外，從未有其他稜堡出土，但最近卻因為民間整地興建而意外讓外城東北角稜堡重現，可以說是考古上的重大發現。這座近400年的城堡目前雖然列為國定古蹟，但分為2筆登錄，古蹟本體到底有哪些、位在何處，都沒有完整資料，國內考古界大老劉益昌對此感到遺憾，期待400周年時對於台灣第一西式堡壘有更完整的資料呈現。...

2022-01-12 09:44