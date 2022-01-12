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未來3天空氣品質不佳 台南新營測站今晨亮紅色警示
南部今天空氣品質不佳，根據環保署監測資訊，清晨時台南市新營測站一度出現紅色警告，上午都呈現橘色提醒，指摽汙染物為細懸浮微粒，提醒敏感族群在橘警區域外出仍需做好自我防護。
台南市環保局提醒，從今天到14日周五，因境外汙染頻繁，空品易達橘色提醒。從昨晚受境外汙染影響至今天清晨，未來3天，台灣皆受強烈冷氣團影響，各地寒冷，並且可能出現10度以下低溫，請市民朋友務必做好萬全保暖措施。
環保局表示，根據觀測顯示，目前「大陸華中、華北」聚集大量汙染物，濃度相當高，並且持續累積。冷空氣南下過程，將不斷挾帶「境外汙染」抵達台灣，再加上寒冷導致垂直擴散條件差，汙染物容易累積。
環保局提醒，至周五將有兩波境外汙染影響，第一波境外汙染從昨天下午到今天早上，第二波境外汙染從明天13日下半天到周五早上。市長黃偉哲也提醒大家減少不必要的戶外劇烈運動，出門也要記得戴上口罩。民眾查看空氣品質可至https://airtw.epa.gov.tw查詢。
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