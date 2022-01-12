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宜蘭餐廳低消一杯飲料風波 目擊者：女作家大吼大叫十幾分鐘

聯合新聞網 / 綜合報導
針對低消風波，店家透過臉書作出回應。擷自宜蘭店家臉書
針對低消風波，店家透過臉書作出回應。擷自宜蘭店家臉書

宜蘭礁溪一家知名餐廳被作家陳安儀控訴，低消規定未寫清楚，指稱「一杯飲料是低消」在玩文字遊戲，並認為規定客人定要點飲料的作法並不合理。PO文一出引來軒然大波，有目擊者事後在臉書發文表示，「那一天陳安儀小姐在店內對著服務生及店長大吼大叫十幾分鐘，無論服務生如何說明，陳小姐罔顧其他消費者客人用餐的權益，在餐廳大吼。

陳安儀對此也在臉書留言，表示絕對沒有在店內「大吼大叫」，從監視器畫面裡「可以看到我只是在講話，或許有點生氣，但沒有破口大罵，更沒有口出惡言，只是在解釋低消跟必消的不同」。

店家也承認，店內的確將低消改為「一杯飲料」，並於10日再度發出聲明，表示為了維持更好的服務品質，未來會依舊維持「基本消費為一杯飲品」的入場原則，即日起至111年12月31日止，消費一杯飲料也會提撥10元捐贈弱勢團體、流浪狗和家扶機構與堅守崗位的醫藥單位，也會在所有入口的顯眼處張貼告示；至於與陳安儀之間引起的紛爭，店家也呼籲，請大家不要把情緒放在溝通前面，希望大家都能給予尊重和空間。

店家並說，至1月25日止，只要在身分證上的名字有「心」、「儀」、「奶」、「油」其中的一個字，到店內消費，就可免費兌換一杯外帶美式黑咖啡，若有特殊原因無法選擇咖啡因及糖類產品者，也將提供「無咖啡因及無糖的飲品」做為兌換商品，每人限兌換一次。

林智群律師針對此事也在臉書表示，「其實就是雙方認知不同而已，沒辦法接受，就別消費，要扯到消費者保護法也太過了」，他認為，「對方不是大企業，是一家店，沒什麼市場力量可言，你不喜歡，就別去」，他指出民法還有一項核心觀念名為「私法自治」，最後他戲稱「林北這裡的低消就是5000元一個小時，提供一杯水，可以續杯」。

擷自臉書
擷自臉書

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