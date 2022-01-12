持續冷到周五 下周一又有冷空氣再度變天

天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋說，受到冷氣團南下影響，昨天起溫度一路往下降，今天清晨中部以北和東北部只有11到12度，空曠地區只有10度，南部和東部則大約在14至15度，只有屏東稍高還有16度。

他說，今天白天北部和東北部因為雲量偏多，有局部短暫陣雨，氣溫仍只有14到15度，東部約16到17度，整天都偏冷，中南部因為可以見到陽光，溫度可達20至22度左右，雖然相對較高，但是仍然偏涼，中南部特別注意日夜溫差。

賴忠瑋說，這波冷氣團將持續影響到周五，昨天到今天就是氣溫降幅最劇烈的時候，不過周五清晨受到冷空氣及輻射冷卻的影響，溫度可能比今天清晨再低一度左右，周六起隨著冷空氣減弱，溫度雖然可以緩慢回升兩到三度，仍然要注意保暖。

這波冷氣團帶來的水氣並不多，今天只有迎風面的北部和東部因為氣流遇到地形抬升的關係，雲量稍多，有局部短暫陣雨，中南部則持續相當晴朗穩定，只有中部山區雲量偏多，也有局部零星陣雨發生的機會。

明後天水氣和雲量會日漸減少，周五整個西半部地區幾乎都可以見到陽光，只有東半部雲量還是比較偏多。周末西半部天氣更加穩定，東半部多雲局部零星短暫陣雨。

下一波天氣轉變在下周一，賴忠瑋說，將有華南雲系和冷空氣影響，預計到下周三前北部和東北部將都是有雨的天氣，全台灣的溫度也會略往下降。

今天另外要留意中南部的空氣品質，位於下風處擴散條件不佳的關係，雲林以南都有可能達到橙色燈號，對敏感族群不健康，高雄和屏東甚至可達到紅色燈號，對所有族群不健康，外出要多加留意。