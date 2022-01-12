低溫特報！ 新竹以北5縣市非常寒冷 最低苗栗9.2度

中央氣象局今天上午7時發布低溫特報，今天至周五強烈大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，今晨至上午新竹以北有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號：非常寒冷）發生的機率，新竹市、苗栗、台中、宜蘭及金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號：寒冷）發生的機率，注意防範。台北市大安森林測站11.5度，新北淡水測站11.5度，基隆測站12.0度，苗栗縣大河測站9.2度，桃園市茶改場測站9.3度。

氣象局說，今、明兩天強烈大陸冷氣團影響，中部以北及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，今天北部地區及中部山區亦有零星短暫雨。台南以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有8至9級強陣風；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率。

氣象局說，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。