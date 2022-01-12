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強冷空氣影響至周六晨 吳德榮：下周又一波冷空氣

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
強冷空氣影響至周六晨，期間強度略有起伏，今天白天略減弱，明天再稍增強。本報資料照
強冷空氣影響至周六晨，期間強度略有起伏，今天白天略減弱，明天再稍增強。本報資料照

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，強冷空氣迅速南下，台北市氣象局12.6度，尚未符合強烈大陸冷氣團定義；其他平地也尚未創入冬最低溫紀錄。

他說，強冷空氣影響至周六晨，期間強度略有起伏，今天白天略減弱，明天再稍增強。

今天苗栗以北及東半部偶有零星短暫降雨；北台灣雲多、白天偏冷，中南部陽光下舒適，各地早晚皆寒冷。北部10至15度，中部10至22度，南部11至25，東部11至23度。

明天大氣漸轉乾，北部雲量逐漸減少，中南部晴朗，東半部偶有零星短暫降雨的機率；周五各地大都晴朗。

他說，明天、周五白天在陽光下或不覺冷，夜間因強輻射冷卻加成，早晚氣溫很低，台南以北縣市，清晨仍有8至10度的平地最低氣溫，夜間極寒冷，應注意保暖及防寒。

吳德榮說，周六白天至周日冷空氣減弱，氣溫明顯回升，西晴、東偶局部短暫雨。下周一、二另一波冷空氣逐漸南下，迎風面北、東轉雨，氣溫下降；各國模式模擬冷空氣有強有弱，且皆在調整中，應繼續觀察。

吳德榮 冷氣團 保暖

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