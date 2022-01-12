聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市五星飯店春節訂桌滿 防疫情再推外帶年菜

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
耐斯王子大飯店外帶年菜的干貝上湯石榴球。記者林伯驊／攝影
耐斯王子大飯店外帶年菜的干貝上湯石榴球。記者林伯驊／攝影

農曆新年將至，飯店訂桌進入旺季，嘉義市五星級的耐斯王子大飯店指出，去年春節期間的訂桌全滿，今年農曆新年依然無法出國，估計桌數需求量大，目前農曆期間最熱門的除夕、初二，訂桌也8成滿，但桃園機場染疫事件擴散，嚴陣以待，已加強防疫措施，並推外帶年菜

耐斯王子飯店表示，原本5樓宴會廳能擺70幾桌，為避免接觸，加寬各桌的間距後，目前只能擺50幾桌；員工幾乎打過兩劑疫苗，接著要推動打第3劑。

耐斯王子飯店也延續推出外帶年菜組合，由金帽獎主廚阿華師研發，包括「鴻運當頭吊燒雞」、「干蔥爐烤法式豬」、「紅麴酒糟海大蝦」、「干貝上湯石榴球」、「金湯蟲草龍虎斑」、「一品花膠滿罈香」佛跳牆等7道料理，皆當天烹調，常溫取餐後回家加熱即可，並加贈1公升分解茶飲料，分6人份組合6990元、10人份組合1萬1500元。

耐斯王子大飯店外帶年菜的鴻運當頭吊燒雞。記者林伯驊／攝影
耐斯王子大飯店外帶年菜的鴻運當頭吊燒雞。記者林伯驊／攝影
耐斯王子大飯店今年推出的外帶年菜，由主廚王志華研發監製。記者林伯驊／攝影
耐斯王子大飯店今年推出的外帶年菜，由主廚王志華研發監製。記者林伯驊／攝影
耐斯王子大飯店今年推出的外帶年菜組合。記者林伯驊／攝影
耐斯王子大飯店今年推出的外帶年菜組合。記者林伯驊／攝影
耐斯王子大飯店外帶年菜的金湯蟲草龍虎斑。記者林伯驊／攝影
耐斯王子大飯店外帶年菜的金湯蟲草龍虎斑。記者林伯驊／攝影
耐斯王子大飯店外帶年菜的紅麴酒糟海大蝦。記者林伯驊／攝影
耐斯王子大飯店外帶年菜的紅麴酒糟海大蝦。記者林伯驊／攝影
耐斯王子大飯店營運長王俊典（右起）、主廚王志華發表外帶年菜菜色。記者林伯驊／攝影
耐斯王子大飯店營運長王俊典（右起）、主廚王志華發表外帶年菜菜色。記者林伯驊／攝影

桃園機場 年菜

延伸閱讀

嘉市底渣、飛灰將能自行處理 這兩場13日動土

家樂福春節掀起復古潮 懷舊零食、傳統年菜滿足全家大小

艋舺青山宮復刻燈籠過香爐 比漾廣場春節燈籠展看得到

台金春節第4波加班機 1月13日上午9時受理訂位

相關新聞

3成豬肉產品 產地標示不明

台灣去年開放含萊克多巴胺的豬肉進口，但國產豬禁用萊劑，產地標示成了消費者唯一判斷依據。

下探10度 冷到周五

受冷氣團影響，昨各地明顯偏冷。氣象局表示，這波冷空氣接近強烈大陸冷氣團等級，預估一路影響到周五，最冷時間點是昨晚到今天清...

浪漫台3線logo 被批誤導用路人

省道台三線新竹路段最近出現神祕的紅色標誌，紅底白線六角型框著彎曲的３，有民眾以為「小心路滑」，也有人懷疑是「注意道路彎度...

太平山莊-4度C 水氣不足未飄雪

在強烈大陸冷氣團南下影響，太平山森林遊樂區的氣溫標示，晚間九時半許來到攝氏-3、-4度C，太平山莊種植的紫葉槭樹梢上結了...

健康主題館／過年飲食健康吃 把握三低一高

●小心年節飲食熱量爆表，體重飆升

嘉市五星飯店春節訂桌滿 防疫情再推外帶年菜

農曆新年將至，飯店訂桌進入旺季，嘉義市五星級的耐斯王子大飯店指出，去年春節期間的訂桌全滿，今年農曆新年依然無法出國，估計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。