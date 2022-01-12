嘉市五星飯店春節訂桌滿 防疫情再推外帶年菜

農曆新年將至，飯店訂桌進入旺季，嘉義市五星級的耐斯王子大飯店指出，去年春節期間的訂桌全滿，今年農曆新年依然無法出國，估計桌數需求量大，目前農曆期間最熱門的除夕、初二，訂桌也8成滿，但桃園機場染疫事件擴散，嚴陣以待，已加強防疫措施，並推外帶年菜。

耐斯王子飯店表示，原本5樓宴會廳能擺70幾桌，為避免接觸，加寬各桌的間距後，目前只能擺50幾桌；員工幾乎打過兩劑疫苗，接著要推動打第3劑。