冷氣團挾境外汙染襲台！ 今晚西半部空品淪陷59站亮橘燈

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署今晚10時最新統計，全台有59個測站空品「亮橘燈」。圖／取自空品監測網
環保署今晚10時最新統計，全台有59個測站空品「亮橘燈」。圖／取自空品監測網

今天各地戶外「霧濛濛」出現明顯空汙！大陸冷氣團南下挾帶境外汙染物影響，環保署今晚10時最新統計，全台有59個測站空品「亮橘燈」，西半部縣市從基隆到高雄幾乎全部「淪陷」，連宜蘭測站也是橘色警戒。

環保署表示，境外汙染在今日中午抵達北台灣，台灣本島最北端的富貴角測站下午2時測到70μg/m3的高值，中部、南部及東部地區今日晚間也將陸續受到境外汙染影響。

環保署說，已經提前協調台電燃煤電廠進行降載減排外，基隆、台北、新北、桃園及新竹縣市等地方政府也都進行稽巡查及宣導防護等應變措施，提醒民眾減少外出，並且做好自我防護。

環保署預估，這波境外汙染對台灣影響預估要到明天後才會逐漸趨緩，建議敏感族群要減少戶外活動，外出也要戴好口罩。明天環境風場為東北風，雲嘉南至高屏空品區位在下風處，易有汙染物累積，中部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

環保署 基隆 冷氣團

延伸閱讀

冷氣團報到日夜溫差大 南投醫院2天上百人掛急診

冷空氣挾境外污染物 新北空氣品質亮橘燈

冷氣團發威！北北基桃宜17縣市低溫特報 最冷時間點曝光

冷氣團挾境外汙染物移入 明全台空品受影響

相關新聞

冷氣團挾境外汙染襲台！ 今晚西半部空品淪陷59站亮橘燈

今天各地戶外「霧濛濛」出現明顯空汙！大陸冷氣團南下挾帶境外汙染物影響，環保署今晚10時最新統計，全台有59個測站空品「亮...

林務局首度建立紅檜扁柏DNA資料庫 山老鼠逃不掉

阿里山神木研究發現紅檜有「合併木」的證據，其實是透過「ＤＮＡ分子遺傳技術」檢測確認，看似巨大紅檜的是由至少兩、三代的樹木...

太平山莊-4度C 水氣不足未飄雪

在強烈大陸冷氣團南下影響，太平山森林遊樂區的氣溫標示，晚間九時半許來到攝氏-3、-4度C，太平山莊種植的紫葉槭樹梢上結了...

全台僅31名攀樹師 「撞到月亮的樹」70米高只要爬15分

林務局嘉義林管處今天發布阿里山神木樹齡研究，其中有賴「攀樹師」爬到巨木最上層鑽取樹芯，台灣僅31名「攀樹師」，為了學術需...

阿里山神木大洗牌 水山巨木其實不到2千歲

阿里山神木遠近馳名，許多人大老遠上山走一、兩個小時步道，就為了跟神木合影，而且愈老的愈受歡迎，但現在科技證實大家可能拍錯...

勵馨募資桃園首輛向日葵行動專車 盼幫助受創兒

勵馨基金會桃園分事務所今舉辦桃園首輛向日葵行動專車舉辦募資記者會，邀請民眾共同攜手為伴侶關係修復與受創兒少服務，募資桃園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。