冷氣團挾境外汙染襲台！ 今晚西半部空品淪陷59站亮橘燈

今天各地戶外「霧濛濛」出現明顯空汙！大陸冷氣團南下挾帶境外汙染物影響，環保署今晚10時最新統計，全台有59個測站空品「亮橘燈」，西半部縣市從基隆到高雄幾乎全部「淪陷」，連宜蘭測站也是橘色警戒。

環保署表示，境外汙染在今日中午抵達北台灣，台灣本島最北端的富貴角測站下午2時測到70μg/m3的高值，中部、南部及東部地區今日晚間也將陸續受到境外汙染影響。

環保署說，已經提前協調台電燃煤電廠進行降載減排外，基隆、台北、新北、桃園及新竹縣市等地方政府也都進行稽巡查及宣導防護等應變措施，提醒民眾減少外出，並且做好自我防護。

環保署預估，這波境外汙染對台灣影響預估要到明天後才會逐漸趨緩，建議敏感族群要減少戶外活動，外出也要戴好口罩。明天環境風場為東北風，雲嘉南至高屏空品區位在下風處，易有汙染物累積，中部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。