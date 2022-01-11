林務局首度建立紅檜扁柏DNA資料庫 山老鼠逃不掉

阿里山神木研究發現紅檜有「合併木」的證據，其實是透過「DNA分子遺傳技術」檢測確認，看似巨大紅檜的是由至少兩、三代的樹木合併而來。農委會林務局已跟調查局合作，首度建立六百筆紅檜、扁柏的DNA資料，將可用來追查山老鼠盜伐來源。

林務局嘉義林管處今天發表阿里山神木樹齡研究。林務局長林華慶表示，一般的樹木只有一個年輪，但此次阿里山神木研究鑽取樹芯，發現許多樹有兩個以上的年輪，為了確認研究成果，還特別搬出「DNA分子遺傳技術」驗證，因為每棵樹的DNA不同，可透過基因序列分辨差異。

林華慶說，「DNA分子遺傳技術」是近年跟調查局的合作項目，若有疑似遭到山老鼠盜伐的樹木，就可以用來驗證是否確實來自山上的特定樹木。

調查局已把「DNA分子遺傳技術」技轉給民間，廠商再與林務局合作建立樹種樣本，明欣生物科技公司技術長趙秀琦表示，去年開始執行計畫，目前已經建立六百筆的紅檜、扁柏資料庫，遍布阿里山、雪山、拉拉山，其實樹木DNA跟人類染色體鑑定原理很像，因為每個樹木都有獨特的生長序列，因此可以用來辨識盜伐木的來源。