物價稽查小組行動法務部次長帶隊 查連鎖早餐業者

中央社 / 台北11日電

法務部表示，物價聯合稽查小組今天由法務部次長張斗輝親自帶隊，稽查近日宣布調漲價格的連鎖品牌早餐業者，釐清漲價原因，防範不合理漲價，維持民生物價穩定。

法務部發布新聞稿表示，稽查行動於今天下午3時許展開，由法務部偕同經濟部、財政部、公平交易委員會、行政院農業委員會、行政院消費者保護處等部會單位所組成的跨部會聯合稽查小組，在召集人張斗輝帶領下，執行這次聯合稽查行動。

新聞稿指出，當場請業者說明具體漲價原因、品項、漲價幅度、供應商名單及佐證資料，業者配合現場稽查，提供完整資料，供深入查處。

後續稽查小組將同步向上溯源供應商，就稽查項目請其具體說明進銷貨價格、數量與漲價品項的原因、漲幅及佐證資料，以釐清上、中、下游供應鏈有無不合理漲價或或囤積不應市銷售等情形，以加以遏阻，防範不法。

新聞稿最後提到，持續聯合稽查，深入溯源，以確保國內民生物資充裕，物價穩定，也再次呼籲廠商、業者應秉持社會責任，配合政府穩定物價政策，共同團結守護台灣，讓人民能夠安居過好年。

漲價 法務部 早餐 品牌

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