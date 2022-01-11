台鐵建置安全管理系統 預計10月底提第三方評鑑報告

去年4月太魯閣事故釀49死後，交通部長王國材要求台鐵借鏡民航業經驗，加速推動安全管理系統（SMS）建置。交通部說，預計10月底提出第三方評鑑報告。

交通部說，王國材今邀集交通部次長胡湘麟、台鐵局長杜微、運研所、鐵道局、民航局、航政司、路政司、中華顧問工程司及中興顧問社等共同檢視最近半年來台鐵局推動安全管理系統成果，並請中華顧問工程司提報第三方評鑑的初步評核。

交通部說，台鐵局在近半年推動過程中，目前已就1391項高、中、低風險危害因子完成風險辨識及建置，胡湘麟已召開五次會議，並共同檢視台鐵在運工機電各部門常發生事故事件，包括危險木、斷軌、轉轍器等以SMS程序檢討分析結果。

交通部說，今年度在台鐵安全改革另項工作是進行第三方評鑑，目前中華顧問工程司已與國際具獨立評鑑經驗第三方專業機構研討後續推動評鑑作業、標準，台鐵SMS第三方評鑑初步評核作業自去年底執行，預計於今年3月底提出第三方評鑑初評報告，7月中提出實地訪評觀察報告，10月底提出第三方評鑑報告。

王國材於今日會議指示，要求台鐵局就目前推動迄今所提出六項稽核發現共同性主要缺失，以及中華顧問工程司目前就安全管理系統12項實務操作指引上的初步評核結果，應誠實面對組織文化內存在阻撓安全文化生根的風險，制訂明確目標及有效之行動方案。

王國材並要求台鐵局高階技術會報應以主動式風險導向觀點，檢討分析事故並提出改善對策，除局本部推動外，更需深入至段級及基層單位。另應透過事故調查及自主通報系統檢討辨識新增危險因子應即時納入危害登記冊。

交通部說，台鐵局於去年底導入專業顧問並接受第三方安全評鑑，以根本改善台鐵安全問題。短期目標將持續宣導安全意識並落實管理循環至運、工、機、電各基層單位，在既有事故導向管理程序中加強成效追蹤機制，也同步發展可操作、可持續精進的風險導向管理程序。

交通部說，中長期透過明訂激勵及督導辦法、鼓勵自主通報來培養組織正向安全文化，持續修訂、檢討各級程序規章與標準作業程序，更進一步提升安全績效。