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兩周三次泰郵包來台含非洲豬瘟肉品 泰國正式證實疫情

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
台灣短短兩周內，有三件來自泰國的郵包中，帶有非洲豬瘟病毒核酸肉品；台灣兩度通報泰國，泰國今天正式證實非洲豬瘟疫情。圖／防檢局提供
台灣短短兩周內，有三件來自泰國的郵包中，帶有非洲豬瘟病毒核酸肉品；台灣兩度通報泰國，泰國今天正式證實非洲豬瘟疫情。圖／防檢局提供

非洲豬瘟中央災害應變中心表示，泰國畜牧發展廳（DLD）1月11日宣布發現非洲豬瘟在於佛統府採樣309個樣本，其中1個屠宰場採樣樣本檢測出非洲豬瘟陽性。泰國畜牧廳後續將通報OIE，並宣布發現地為疫區，將進行管制及撲殺等作業。

應變中心表示，泰國正式宣布發現非洲豬瘟病毒，即日起自泰國入境旅客違規攜帶豬肉製品，初犯罰款20萬元，再犯重罰100萬元，外來人口如果不能當場繳清罰款，拒絕入境直接遣返。

應變中心說，我國已早在108年超前部署，將包括泰國在內的所有東南亞國家都列入高風險國家，針對入境旅客行李、快遞及郵包進行百分百X光機查驗持續加強各項把關措施。

另去年12月15日、12月27日及今年1月3日，關務署與防檢局3度在查獲泰國郵包內豬肉香腸檢出非洲豬瘟病毒核酸，除通知泰國主管機關加強監測，並持續關注來自泰國的疫情狀況。

應變中心說，由於目前非洲豬瘟的疫情在國際上仍相當嚴峻，至今亞洲已有中國(含香港、澳門地區)、蒙古、越南、柬埔寨、北韓、寮國、緬甸、菲律賓、南韓、東帝汶、印尼、印度、馬來西亞、不丹及泰國等15個國家淪陷，歐洲地區的義大利及北馬其頓也在近日確診發生非洲豬瘟，疫情未見停歇。

因此，農曆春節即將到來，邊境旅客出入及國際郵包都會大增，應變中心表示，各邊境管制機關已經重點加強各環節的把關工作，包括旅客行李、郵包、快遞及貨運等強化查驗；對於來自非洲豬瘟疫區及高風險地區的郵包逐件檢查；針對外籍移工及新住民加強宣導；春節前啟動聯合稽查市售商店專案計畫，防堵市面販賣來路不明肉品；加強查核畜牧場落實廚餘蒸煮等措施。

應變中心表示，春節返鄉不要自行攜帶或郵寄香腸、臘肉、火腿等傳播疫情風險高的豬肉製品回國；民眾若收到來路不明含豬肉產品的包裹，可直接聯繫防檢局收取，或就近親(寄)送至防檢局各分局或地方動物防疫機關進行銷毀，否則將依動物傳染病防治條例規定處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

非洲豬瘟 泰國

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