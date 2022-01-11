缺錢嗎？ 111年勞保紓困貸款14日截止受理 最高可貸10萬

勞保局今提醒，111年勞工保險被保險人紓困貸款將於14日截止受理，呼籲有需要且符合申請資格的勞工儘快進入「臺灣土地銀行入口網站」申請，或者也可以直接到臺灣土地銀行各地所屬分行洽辦。凡符合申貸資格且完成對保開戶者，申貸款項可於農曆春節前核撥。

勞工保險紓困貸款每人最高貸款金額為10萬元，貸款期間3年，貸款期間利率為年息1.28%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息，也就是說，如果借款10萬，前6個月每月需繳利息107元，自第7個月起每月繳本息3389元。

勞保局表示，為方便勞工朋友申貸，今年勞保紓困貸款仍維持往例，可至臺灣土地銀行窗口臨櫃申請、或以網路及郵遞方式申請，申請後可透過臺灣土地銀行入口網站查詢辦理進度及核定結果，掌握申請進度。勞保局也特別呼籲，請勿至勞保局申請，以免耽誤而超過申請期間。

另外，近日不少勞工詢問假設勞保紓困貸款仍有舊欠餘額，可否先行清償後再申請111年勞保紓困貸款，勞保局說明，凡於受理期間內，提前還清舊欠本息且符合本次申請資格條件者，就可再申辦本次貸款。

勞保局也強調，勞保紓困貸款是為幫助勞工朋友紓解一時的經濟困難，而非提前支領未來的老年給付，未清償的本息雖可於未來申領勞保給付時扣減，但勞保給付是將來的生活保障，請勞工貸款後務必按時還款，避免未來申請給付時遭金額扣減而影響生活。