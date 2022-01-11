快訊

默沙東新冠口服藥通過EUA審查 近萬份藥品最快這時抵台

工運大老賴萬枝性侵秘書還怪「妳太漂亮」 判賠43萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

缺錢嗎？ 111年勞保紓困貸款14日截止受理 最高可貸10萬

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞工保險紓困貸款每人最高貸款金額為10萬元，貸款期間3年，貸款期間利率為年息1.28%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息。圖／聯合報系資料照
勞工保險紓困貸款每人最高貸款金額為10萬元，貸款期間3年，貸款期間利率為年息1.28%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息。圖／聯合報系資料照

勞保局今提醒，111年勞工保險被保險人紓困貸款將於14日截止受理，呼籲有需要且符合申請資格的勞工儘快進入「臺灣土地銀行入口網站」申請，或者也可以直接到臺灣土地銀行各地所屬分行洽辦。凡符合申貸資格且完成對保開戶者，申貸款項可於農曆春節前核撥。

勞工保險紓困貸款每人最高貸款金額為10萬元，貸款期間3年，貸款期間利率為年息1.28%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息，也就是說，如果借款10萬，前6個月每月需繳利息107元，自第7個月起每月繳本息3389元。

勞保局表示，為方便勞工朋友申貸，今年勞保紓困貸款仍維持往例，可至臺灣土地銀行窗口臨櫃申請、或以網路及郵遞方式申請，申請後可透過臺灣土地銀行入口網站查詢辦理進度及核定結果，掌握申請進度。勞保局也特別呼籲，請勿至勞保局申請，以免耽誤而超過申請期間。

另外，近日不少勞工詢問假設勞保紓困貸款仍有舊欠餘額，可否先行清償後再申請111年勞保紓困貸款，勞保局說明，凡於受理期間內，提前還清舊欠本息且符合本次申請資格條件者，就可再申辦本次貸款。

勞保局也強調，勞保紓困貸款是為幫助勞工朋友紓解一時的經濟困難，而非提前支領未來的老年給付，未清償的本息雖可於未來申領勞保給付時扣減，但勞保給付是將來的生活保障，請勞工貸款後務必按時還款，避免未來申請給付時遭金額扣減而影響生活。

保險 春節

延伸閱讀

勞退新制基金單月虧損百億元 勞工個人帳戶會被倒扣？

退休金算盤／基本工資調升 勞保勞退連動

防疫寶寶潮來臨！2022勞保生育給付最高領多少？

勞保年金請領 明年調高至63歲

相關新聞

台鐵建置安全管理系統 預計10月底提第三方評鑑報告

去年4月太魯閣事故釀49死後，交通部長王國材要求台鐵借鏡民航業經驗，加速推動安全管理系統（SMS）建置。交通部說，預計1...

兩周三次泰郵包來台含非洲豬瘟肉品 泰國正式證實疫情

非洲豬瘟中央災害應變中心表示，泰國畜牧發展廳（DLD）1月11日宣布發現非洲豬瘟在於佛統府採樣309個樣本，其中1個屠宰...

缺錢嗎？ 111年勞保紓困貸款14日截止受理 最高可貸10萬

勞保局今提醒，111年勞工保險被保險人紓困貸款將於14日截止受理，呼籲有需要且符合申請資格的勞工儘快進入「臺灣土地銀行入...

勵馨募資桃園首輛向日葵行動專車 盼幫助受創兒

勵馨基金會桃園分事務所今舉辦桃園首輛向日葵行動專車舉辦募資記者會，邀請民眾共同攜手為伴侶關係修復與受創兒少服務，募資桃園...

防物價哄抬 調查局行政稽查八方雲集、四海遊龍

王品集團、麥當勞日前喊漲，餐飲業也陸續宣布漲價，調查局昨天鎖定指標性連鎖鍋貼店「八方雲集」與「四海遊龍」行政稽查，並向上...

艋舺青山宮復刻燈籠過香爐 比漾廣場春節燈籠展看得到

永和比漾廣場2022年將持續進行改裝，2月將進行1樓化妝品區十年首度大改裝，導入全新概念店櫃形象，4月將分別引進潮流、美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。