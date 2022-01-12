油、電並行銷售表現最強車廠！KYMCO Ionex電車年度銷售勇奪第三

2021年KYMCO Ionex電動機車銷售勇奪第三，更是油、電並行銷售表現最強的二輪車廠。 圖／KYMCO 提供

台灣電動機車銷售於去年底進入白熱化，連續22年二輪機車銷售冠軍的KYMCO（光陽工業），憑藉全新Ionex 3.0系統與豐富機種，不僅在去年第四季起每月銷售屢破三位數、市佔率直線上升，結算年度總額更是一舉衝上第三名。不僅讓眾對手汗顏，更突破台灣最大電動機車聯盟圍攻，今年將劍指冠、亞軍寶座。

KYMCO Ionex以豐富機種於去年第四季起市占直線上升；年度總量更衝上第三名，今年將劍指冠、亞軍寶座。 圖／KYMCO 提供

綜觀2021年台灣電動機車銷售波折，第一季各地方政府補助未明、第二季疫情三級警戒、第三季市場不確定性以及第四季車用晶片影響。但KYMCO不畏懼困難，於第一季末發表Ionex 3.0並開始積極建構換電站，直到第三季各機種陸續到位，再推出對手望塵莫及的「尊榮換電」服務，於年末短短四個月就衝上銷售第三。

KYMCO去年第一季末發表Ionex 3.0並積極建構換電站與搭配「尊榮換電」服務，短短四個月就衝上總銷售第三。 圖／KYMCO 提供

驚人的是，KYMCO光去年12月就交付945台各式Ionex電動機車，即刻坐穩銷售季軍之餘，年度總銷售更以2,914台力壓市場以電動機車聯盟為首的其餘四個競爭對手，並奪下3.12％市佔率成為第三大電動機車銷售廠。別以為這數據沒甚麼，KYMCO可是所有燃油、電動並行產品策略中銷售成長表現最強的車廠。

KYMCO Ionex去年以2,914台總銷售力壓市場對手，更是所有燃油、電動並行產品策略中成長表現最強的車廠。 圖／KYMCO 提供

值得注意的是，KYMCO Ionex悄悄在去年12月突破電動機車聯盟的防守，於南投縣成為銷售量最高的電動機車品牌，甚至台中、新北等重點區域，也分別以總銷量第二、第三讓對手如坐針氈。更不用說去年底才剛進入的金門縣，KYMCO Ionex立即躍身市場銷量最佳，成為改變當地二輪生活減碳出行的重要推手。

KYMCO Ionex不僅去年12月就突破電動機車聯盟的防守，在南投縣成為銷量最高品牌之外，才剛進入的金門縣也成為銷量最佳品牌。 圖／KYMCO 提供

KYMCO Ionex這股氣勢也將延續到今年，除了全球獨創的「尊榮換電」服務將延伸至第一季，讓更多人體驗電動機車帶來的美好之外，KYMCO也早去年底就確認2022年首季「換電免費799／499」資費方案，再搭配台北市、新北市與桃園市的延長振興加碼補助，勢必能讓KYMCO Ionex再創下銷售新高峰。

KYMCO「尊榮換電」服務延伸至今年第一季，讓更多人體驗電動機車帶來的美好。 圖／KYMCO 提供