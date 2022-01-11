艋舺青山宮復刻燈籠過香爐 比漾廣場春節燈籠展看得到

永和比漾廣場2022年將持續進行改裝，2月將進行1樓化妝品區十年首度大改裝，導入全新概念店櫃形象，4月將分別引進潮流、美妝及女裝的新進駐品牌，帶給永和與新北客層更年輕化的品牌陣容。

在此之前，比漾廣場春節第一波1月13日起至2月25日以「虎運滿滿春節燈籠大展」揭開春節活動序幕。比漾廣場獲得有「艋舺四大廟宇」之稱的「艋舺青山宮」獨家授權，協請艋舺在地燈籠老店「三寶燈籠」製作「復刻版本的宮廟式燈籠」。且製作的燈籠也特別進行過香爐儀式，除了匯聚台灣信仰文化，也祈求艋舺青山宮青山靈安尊王的祝福，「虎運滿滿春節燈籠大展」主展於1樓中庭挑高區展出。

這次燈籠展使用的「黃底福州蛋型龍燈」也有學問，以竹筒切成如傘狀骨架，不用時可以像雨傘般收納起來，故又稱為傘燈。傳統文化中龍燈一般皆會寫上廟宇名稱，且繪製的龍圖也有講究，王爺、千歲級神祇，僅能使用四爪青龍燈，天上聖母、玉皇大帝等屬帝王級，才可用五爪金龍燈。龍燈主要懸掛在廟宇門前，其用意是希望地方每年都有新氣象，家家戶戶都可以添丁發財，闔家平安。