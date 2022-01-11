春節物價蠢蠢欲動 公平會宣布啟動年節查價

針對近期物價波動，行政院日前已組成跨部會物價稽查小組，針對已漲價之知名餐飲業及其供貨鏈進行調查，公平會也同步啟動年節查價，避免業者年關前趁勢聯合哄抬漲價。公平會強調，年節查價是每年過年前例行查價，會針對香菇、肉類、糖果零食等春節常用物資了解價格波動，希望廠商不要有聯合哄抬行為。

公平會表示，物價稽查小組橫跨各部會，包括法務部、公平會、農委會、經濟部、財政部、消保處等，目的是為了解漲價的環節及原因，目前已經針對餐廳使用量較大之豬肉、雞肉、魚漿等食材向中游及上游追查，務求穩定不尋常的物價波動。

公平會表示，由於年關將近，所以特別啟動年節商品及服務物價查訪，並與物價稽查小組保持密切聯繫，以防春節前業者藉機從事不法哄抬價格行為。目前公平會已擇定重要之傳統市場、年貨大街及相關店家進行年節商品及服務市況訪查，若發現異常即啟動調查程序，讓民眾可以安心過好年。

同時，為了達到事先預防的效果，公平會也已發函提醒年節時期民眾最需要的重要民生物資、美容美髮、汽車保養、洗衣、桶裝瓦斯等相關事業團體轉知所屬會員，促請其注意公平交易法相關規定，尤其不得彼此協議、透過公會決議或其他方式，共同調整商品或服務之價格，或限制營業時間等聯合行為。

公平會表示，執法無假期，凡與民眾生計特別相關的，或者與年節商品或服務相關的，都是優先調查的對象，一經發現違法聯合行為事證，再急、再難、再遠，公平會也會追查到底。

公平會表示，已於110年11月17日修正「檢舉違法聯合行為獎金發放辦法」，大幅提高檢舉獎金的額度，歡迎民眾提供業者合意漲價的線索，如能成案，將依所提供之證據價值，獎金從5萬元起跳，最高可達1億元，且發放程序很簡便、快速。