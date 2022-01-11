快訊

嚴懲酒駕累犯！從嚴審查不易科罰金 判6月以下者吃牢飯

染疫聯醫護理師及餐酒館廚師男友 曾搭北捷、去居酒屋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春節物價蠢蠢欲動 公平會宣布啟動年節查價

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

針對近期物價波動，行政院日前已組成跨部會物價稽查小組，針對已漲價之知名餐飲業及其供貨鏈進行調查，公平會也同步啟動年節查價，避免業者年關前趁勢聯合哄抬漲價。公平會強調，年節查價是每年過年前例行查價，會針對香菇、肉類、糖果零食等春節常用物資了解價格波動，希望廠商不要有聯合哄抬行為。

公平會表示，物價稽查小組橫跨各部會，包括法務部、公平會、農委會、經濟部、財政部、消保處等，目的是為了解漲價的環節及原因，目前已經針對餐廳使用量較大之豬肉、雞肉、魚漿等食材向中游及上游追查，務求穩定不尋常的物價波動。

公平會表示，由於年關將近，所以特別啟動年節商品及服務物價查訪，並與物價稽查小組保持密切聯繫，以防春節前業者藉機從事不法哄抬價格行為。目前公平會已擇定重要之傳統市場、年貨大街及相關店家進行年節商品及服務市況訪查，若發現異常即啟動調查程序，讓民眾可以安心過好年。

同時，為了達到事先預防的效果，公平會也已發函提醒年節時期民眾最需要的重要民生物資、美容美髮、汽車保養、洗衣、桶裝瓦斯等相關事業團體轉知所屬會員，促請其注意公平交易法相關規定，尤其不得彼此協議、透過公會決議或其他方式，共同調整商品或服務之價格，或限制營業時間等聯合行為。

公平會表示，執法無假期，凡與民眾生計特別相關的，或者與年節商品或服務相關的，都是優先調查的對象，一經發現違法聯合行為事證，再急、再難、再遠，公平會也會追查到底。

公平會表示，已於110年11月17日修正「檢舉違法聯合行為獎金發放辦法」，大幅提高檢舉獎金的額度，歡迎民眾提供業者合意漲價的線索，如能成案，將依所提供之證據價值，獎金從5萬元起跳，最高可達1億元，且發放程序很簡便、快速。

漲價 春節 年貨大街

延伸閱讀

台金春節第4波加班機 1月13日上午9時受理訂位

不畏疫情春節訂房率近六成 屏東、苗栗最熱門

影／春節遊基隆、北海岸及東北角5大交通熱點 避開地雷時段

蘇花路廊春節易塞日曝光 宜花行車時間恐多1倍

相關新聞

對岸禁台東鳳梨釋迦 盧秀燕：大陸不買我們買

中國大陸去年9月宣布暫停進口台灣鳳梨釋迦，目前台東進入盛產期，台東縣長饒慶鈴今與台中市長盧秀燕合體推銷，台中市農會系統認...

迎新春 嘉義區監理所標售連號吉祥車牌

春節將近，迎接新一年想為愛車選一副 (面)好牌嗎？嘉義區監理所定18日下午2點30分起至20日下午2點30分止，辦理新式...

艋舺青山宮復刻燈籠過香爐 比漾廣場春節燈籠展看得到

永和比漾廣場2022年將持續進行改裝，2月將進行1樓化妝品區十年首度大改裝，導入全新概念店櫃形象，4月將分別引進潮流、美...

台鐵22億元更新變電站 提升行車安全及可靠性

因應通勤電車密度大增，台鐵今年將辦理變電站更新及設備容量擴增工程，總金額達新台幣22億元，預計2025年完成，行車安全性...

春節物價蠢蠢欲動 公平會宣布啟動年節查價

針對近期物價波動，行政院日前已組成跨部會物價稽查小組，針對已漲價之知名餐飲業及其供貨鏈進行調查，公平會也同步啟動年節查價...

一周內接連發生吊車砸車、重傷2人 台船員工：公司草菅人命

台船基隆廠一周內接連發生二起工安意外，造船主力300噸吊車先是在吊起一台高空作業車時，鋼索應聲斷掉、高空作業車墜地摔壞，幸好沒傷到人，昨天（11日）包商要換鋼索時，又疑似工序錯誤，吊車打落站在換鋼索架上的兩人，一人頭骨破裂昏迷，另一人腿開放性骨折，台船員工怒轟，公司根本是草菅人命。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。