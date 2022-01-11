對岸禁台東鳳梨釋迦 盧秀燕：大陸不買我們買

中國大陸去年9月宣布暫停進口台灣鳳梨釋迦，目前台東進入盛產期，台東縣長饒慶鈴今與台中市長盧秀燕合體推銷，台中市農會系統認購3萬台斤釋迦。饒慶鈴說，除了拚內銷，希望中央透過兩岸協商平台持續溝通。盧秀燕說「沒關係，大陸不買我們買」。

台東鳳梨釋迦個頭碩大，20年前起外銷中國大陸，每年95%鮮果都外銷到大陸去，平均每年外銷打1.5萬公噸，年產值近50億元；中國大陸宣布暫停外銷後，產地價應聲下跌，原本每台斤70、80元，現在只剩每台斤30、40元。

饒慶鈴去年就到台中，與盧秀燕合體行銷鳳梨釋迦。饒慶鈴說，去年銷售成績非常好，原本要賣5000台斤，結果賣出5萬台斤，這次中國大陸宣布暫停進口，希望再與台中市合作，透過大型賣場等通路行銷。

饒慶鈴說，對岸宣布暫停進口，讓果農措手不及，線進入盛產期，除了拚內銷，也希望中央透過兩岸協商平台，持續與對岸溝通，除了中國大陸，也希望開拓其他海外市場。

盧秀燕說，大陸不買我們買，台灣人很有愛，台中起手式就是3萬斤；鳳梨釋迦有高含量維他命C，而且「個頭碩大，會顯得臉小」，適合年節送禮。台中市農業局長蔡精強說，台中市農會認購3萬台斤，透過農會通路行銷。

台東縣農業處長許家豪說，台東鳳梨釋迦種植面積2800公頃，過去20年95%鮮果都外銷大陸，對岸宣布因介殼蟲害暫緩進口，但去年1.5萬公噸只驗出6件，希望政府能與對岸溝通重新開放，像泰國龍眼也被驗出蟲害，經溝通1周就開放。