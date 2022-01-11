不畏疫情春節訂房率近六成 屏東、苗栗最熱門

農曆春節將屆，不少民眾都已計畫好要出遊，根據觀光局統計，截至10日止，全台各地春節訂房率以苗栗縣最熱門，從小年夜前一天到初六，平均整體訂房率約六成三，其次是台中市六成一、宜蘭、屏東各五成七、花東則約五成二至五成三之間。

不過國內近來疫情再起，光是今天本土確診就高達12人，包括一蘭拉麵、薑母鴨店都傳出有確診者足跡，桃園市政府甚至還宣布提前一周放寒假，也讓不少民眾對於疫情發展感到憂心。

至於疫情是否有影響春節訂房狀況？觀光局表示，今年整體住宿率比去年春節稍微高一點，目前沒有看到有退訂狀況，後續還要再觀察，也會提醒業者針對防疫部分加強清潔消毒，提供良好住宿環境。

根據觀光局統計，截至10日止，初一至初三是出遊最熱門的時間點，這三天的訂房率約近六成，其中又以屏東、苗栗最高，訂房率約八成上下，其次像台南、宜蘭、新竹縣、台東、花蓮等縣市都約七成左右。

觀光局也提到，會要求轄管觀光遊樂地區強化防疫措施，除落實實聯制外，也將要求加強環境清潔消毒頻率。