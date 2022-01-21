波長管理概念解決3C時代不可忽略的藍光問題

全視線帶來高度近視族群的福音 讓你與看清楚之間的距離毫不費力

在新冠疫情常態化的背景下，各產業不同族群平均使用3C電子產品的時間大幅增加；亨泰光學旗下氧視加品牌主推產品，能矯正近視問題。

氧視加抗藍光日拋隱形眼鏡。<衛部醫器製字第007047號、衛部器廣字第11012031號> 圖／亨泰光學 提供

因應新3C生活型態，抗藍光已經成為當今視力保健的重要課題氧視加趁勝追擊推出抗藍光『透明片』日拋型鏡片

品牌「氧視加」持續研發波長管理概念，經過各項嚴密的抗藍光和不同受試者配戴測試，以光線影響成像清晰概念，導入抗藍光日拋隱形眼鏡產品，能更符合現下消費者便捷且多樣化的生活需求，抗藍光技術，能有效過濾日常生活中25%有害短波藍光，同時具有抗紫外線（UV）效果，不管在家或外出都能對抗有害藍光，減少光源影響危害眼睛，是隱形眼鏡族群新的選擇。

氧視加抗藍光日拋隱形眼鏡。<衛部醫器製字第007047號、衛部器廣字第11012031號> 圖／亨泰光學 提供

即將推出的日拋型透明片更為了改善高近視族群配戴鏡框鏡片時無法全視線的視差，且容易造成頭暈目眩的問題，將產品度數提高至1200度，在光學上比較不會造成偏差之外，日常生活行動更自在，還可服務高近視族群的全視線需求，氧視加抗藍光日拋隱形眼鏡讓你看得更清晰，針對亞洲人設計，配戴安心舒適。

網路歌手Red 吳是閎配戴氧視加抗藍光日拋隱形眼鏡。<衛部醫器製字第007047號、衛部器廣字第11012031號> 圖／亨泰光學 提供

品牌結合在地新創，讓喜愛文創的你內外都充滿文藝氣息

亨泰光學氧視加品牌邀請新興藝術家KINGJUN創作外星萌寶為大家帶來驚奇。 圖／亨泰光學 提供

創作來源發生於讓人暈頭轉向的視力檢查，就像進入一場奇幻的世界，裡面充滿符號與奇光異彩的紅綠光，透過這個過程能更珍惜眼睛所帶給我們的一切視覺幻象。

2022年將攜手由台灣角川與日本BOOKWALKER共同出資的電子書城「台灣漫讀」推出獨家優惠活動，讓台灣漫讀30萬會員獨享在閱讀的同時也不忘照顧雙眼的安心感。

「氧視加抗藍光日拋隱形眼鏡」新品上市期間買二盒折一百再加送乙個外星萌寶鏡面鑰匙圈(數量有限，贈完即止) 全台寶島眼鏡、小林眼鏡等連鎖門市及眼鏡專店均有販售。「氧視加抗藍光日拋隱形眼鏡」透明片30片裝超值想戴價 NTD399。

外星萌寶鏡面鑰匙圈。 圖／亨泰光學 提供

氧視加抗藍光日拋隱形眼鏡活動網站► brightenoptix-event.comKINGJUN► https://www.instagram.com/kingjun/Red 吳是閎► https://www.instagram.com/54redredred/台灣漫讀► https://cp.bookwalker.com.tw/event/2022/20220119/

警語：．配戴一般隱形眼鏡須經眼科醫師驗光配鏡取得處方箋，或經驗光人員驗光配鏡取得配鏡單，並定期接受眼科醫師追蹤檢查。．本器材不得逾中文說明書建議之最長配戴時數、不得重複配戴，於就寢前務必取下，以免感染或潰瘍。．如有不適，應立即就醫。．抗紫外線隱形眼鏡無法全面遮蓋雙眼，並不適合完全取代如太陽眼鏡等其他應有的護眼配備。．衛部醫器製字第007047號、衛部器廣字第11012031號亨泰光學BRIGTEN OPTIX醫療器材製造商:望隼科技股份有限公司