不用等退休或小孩長大 家扶召募500戶寄養家庭新血

擔任寄養家庭，要等到退休後，或家中子女成年後才適合嗎？家扶基金會指出，據衛福部近5年兒少寄養安置服務統計，每3戶寄養家庭中，就有1戶家中有未成年人口，且近6成的寄養家庭父母年齡介於40到55歲，家中多仍有未成年子女，子女能與寄養童互動，刺激語言與情境學習，更能修補寄養童在關係中的受創經驗。家扶也指出，近年只有約百戶寄養家庭新血，與失依兒人數仍有很大落差，今年盼能號召500戶家庭加入。

家扶基金會投入兒少寄養安置服務邁入第41年，累計已有4606戶寄養家庭投入，提供近5萬7740人次兒少寄養安置服務，家扶今舉行寄養家庭招募記者會，兩組寄養家庭現身說法。

孫亞洲、張惠芳及兩個女兒一家四口加入寄養家庭近3年，一起關注寄養孩童的照顧與成長，讓家人的凝聚力更強大，曾有一個寄養童剛到家裡時才兩歲，因在原生家庭缺少刺激，整天說不到一句話，一家人為訓練他開口說「謝謝」，說學逗唱不下上百次，當寄養童終於說出「謝謝」時，全家欣喜若狂。

就讀高三的大女兒子淇聊起已經安置結束的弟弟，言談間盡是思念，仍會哽咽落淚，子淇說，弟弟只要察覺她心情不好，就會主動過來抱抱她，全家人也因為寄養童，多了不少共同話題，家庭群組裡都是孩子照片跟影片。

目前就讀高一的二女兒悅庭則現場示範如何擔任說故事姊姊，讀繪本給弟弟聽。悅庭說，她時常要一手哄baby，一手餵弟弟妹妹吃飯，自己也得吃飯，忙得不可開交，也看到小baby半夜哭鬧時，爸媽起床哄孩子的模樣，因為寄養弟弟妹妹來到家裡，她才明白爸爸媽媽拉拔小孩長大的辛苦。

亞洲爸爸說，成為寄養家庭前，全家人的共識是不管遇到怎樣的寄養童都不可以退貨，不想讓曾經受傷的孩子再一次受創，當寄養童初到家裡時，他則會為孩子申請專屬email，將生活照片、影片上傳到信箱，安置結束再透過社工給父母，讓寄養童記得這段生活不是空白，也讓孩子的原生家庭父母了解孩子是潛力的，「孩子返家後日子可以過得更好，對我們就是最大安慰。」

寄養媽媽石娜麗擔任寄養家庭超過10年，小女兒賴珮禎從5歲開始就和各個來到家裡的寄養童一起長大，現在的寄養童阿奇已來5年多，與珮禎年紀相仿，更視她為學習對象。阿奇因有過動症、注意力不集中，珮禎為了教會阿奇烏克麗麗和杯子舞，花了一兩個月時間未曾抱怨，更曾經投稿書寫與乾弟弟阿奇的相處。

家扶基金會社會資源處處長林秀鳳表示，家扶每年舉辦近400場寄養家庭招募活動，總計超過3萬人次參與，去年起更因應疫情有多場次於線上辦理，但提出申請並通過成為寄養家庭，近年只有約百戶，這些新進與既有寄養家庭的服務量能，與每年約有2200位失依兒少亟待被安置的需求，尚有很大落差。

林秀鳳說，家扶因此在今年向有未成年子女的家庭喊話，目標能招募500戶家庭參與這項共感服務，只要年滿25歲、國民義務教育以上學歷、穩定收入及足夠空間，歡迎加入服務行列，可電寄養家庭招募專線0800-07-8585或網站https://fostercare.ccf.org.tw/。