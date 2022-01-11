阿里山櫻花爆開 達人帶路私房景點「這裡花況超好」

嘉義縣阿里山地區櫻花陸續綻放，生態觀察家暨攝影師蘇家弘近日出遊時，於梅山鄉太和村樟樹湖169縣道10公里路旁，用相機記錄「櫻穀王」河津櫻綻放的美麗瞬間，今年花期較早，預估周末16號將進入極盛期。

蘇家弘說，日前觀察的「櫻穀王」河津櫻，是其茶農好友王富宸細心照顧下成果，從2019年開始到現在樹齡長達14年，定期除蟲除草，該地海拔高度約1400公尺，溫溼度都適合櫻花生長，到目前為止樹況仍佳。

蘇家弘也推薦，奮起湖中和國小附近，山櫻花、河津櫻也正值盛開期，阿里山公路80到82公里處福爾摩沙櫻也花開艷麗。民眾關心，阿里山森林遊樂區內「櫻王」染井吉野櫻何時開，阿里山工作站說，預計3月初陸續綻放。

阿里山工作站前指標性「櫻王」染井吉野櫻，常吸引許多民眾上山賞花，工作站技術士蕭明學說，目前櫻王仍含苞待放，預計3月初會開花，森林遊樂區內霧社櫻、唐實櫻等也會接力登場，屆時園區將瀰漫浪漫「粉紅」氛圍。