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阿里山櫻花爆開 達人帶路私房景點「這裡花況超好」

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前觀察，嘉義縣太和村樟樹湖「櫻穀王」河津櫻正綻放，他預估花開極盛期將落在本月中旬。圖／蘇家弘提供
生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前觀察，嘉義縣太和村樟樹湖「櫻穀王」河津櫻正綻放，他預估花開極盛期將落在本月中旬。圖／蘇家弘提供

嘉義縣阿里山地區櫻花陸續綻放，生態觀察家暨攝影師蘇家弘近日出遊時，於梅山鄉太和村樟樹湖169縣道10公里路旁，用相機記錄「櫻穀王」河津櫻綻放的美麗瞬間，今年花期較早，預估周末16號將進入極盛期。

蘇家弘說，日前觀察的「櫻穀王」河津櫻，是其茶農好友王富宸細心照顧下成果，從2019年開始到現在樹齡長達14年，定期除蟲除草，該地海拔高度約1400公尺，溫溼度都適合櫻花生長，到目前為止樹況仍佳。

蘇家弘也推薦，奮起湖中和國小附近，山櫻花、河津櫻也正值盛開期，阿里山公路80到82公里處福爾摩沙櫻也花開艷麗。民眾關心，阿里山森林遊樂區內「櫻王」染井吉野櫻何時開，阿里山工作站說，預計3月初陸續綻放。

阿里山工作站前指標性「櫻王」染井吉野櫻，常吸引許多民眾上山賞花，工作站技術士蕭明學說，目前櫻王仍含苞待放，預計3月初會開花，森林遊樂區內霧社櫻、唐實櫻等也會接力登場，屆時園區將瀰漫浪漫「粉紅」氛圍。

除了花期需準確掌握，「櫻花怕颳風下雨」，蘇家弘說，拍攝櫻花可選用特寫或全景。特寫用景深凸顯櫻花鮮豔色澤；全景可建議選用廣角鏡頭，可拍出櫻花氣勢磅礡，不建議調色，拍出來的櫻花才不會失真。

生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前觀察，嘉義縣太和村樟樹湖「櫻穀王」河津櫻正綻放，他預估花開極盛期將落在本月中旬。圖／蘇家弘提供
生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前觀察，嘉義縣太和村樟樹湖「櫻穀王」河津櫻正綻放，他預估花開極盛期將落在本月中旬。圖／蘇家弘提供
生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前觀察，嘉義縣太和村樟樹湖「櫻穀王」河津櫻正綻放，他預估花開極盛期將落在本月中旬。圖／蘇家弘提供
生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前觀察，嘉義縣太和村樟樹湖「櫻穀王」河津櫻正綻放，他預估花開極盛期將落在本月中旬。圖／蘇家弘提供
生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前觀察，嘉義縣太和村樟樹湖「櫻穀王」河津櫻正綻放，他預估花開極盛期將落在本月中旬。圖／蘇家弘提供
生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前觀察，嘉義縣太和村樟樹湖「櫻穀王」河津櫻正綻放，他預估花開極盛期將落在本月中旬。圖／蘇家弘提供
生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前觀察，嘉義縣太和村樟樹湖「櫻穀王」河津櫻正綻放，他預估花開極盛期將落在本月中旬。圖／蘇家弘提供
生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前觀察，嘉義縣太和村樟樹湖「櫻穀王」河津櫻正綻放，他預估花開極盛期將落在本月中旬。圖／蘇家弘提供
生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前觀察，嘉義縣太和村樟樹湖「櫻穀王」河津櫻正綻放，他預估花開極盛期將落在本月中旬。圖／蘇家弘提供
生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前觀察，嘉義縣太和村樟樹湖「櫻穀王」河津櫻正綻放，他預估花開極盛期將落在本月中旬。圖／蘇家弘提供

櫻花 阿里山

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